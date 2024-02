FOGGIA – In data 15/02/2024, si è tenuta una riunione in Regione tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative, l’Assessore Palese ed il Direttore di Dipartimento Montanaro.

La Fials, prima O.S. in Puglia, ha richiesto, preliminarmente, chiarimenti circa il mancato trasferimento di risorse economiche alle società in house providing (Sanitàservice, 118), lamentato da alcuni amministratori delle stesse, necessario per la corresponsione della premialità Covid al Personale (autisti di ambulanza, Medici e Specializzandi) operante nelle summenzionate società.

Siamo stati sempre convinti che TUTTI I LAVORATORI che hanno contribuito a far fronte alla pandemia, abbiano diritto di ricevere la giusta gratificazione e, pertanto, non molliamo la presa e portiamo all’attenzione il problema sino alla sua completa risoluzione.

Difatti, con nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute del 13/12/2023, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie, è stato disposto di procedere al pagamento delle suddette premialità. Il Direttore del Dipartimento, nel merito, si è riservato di dare, a breve, riscontro alla nostra richiesta di chiarimenti sui ritardi.

Si è insistito, anche, per ottenere l’obbligo, da parte delle strutture riabilitative accreditate, di utilizzo per il Personale in esse operante, del CCNL AIOP/ARIS.

Per le Aziende pubbliche ci sono diverse novità:

finalmente sono state riconosciute le nostre istanze circa l’applicazione del D.M. 77 del 2022 sulla figura dell’Infermiere di famiglia e a breve sarà completata l’analisi di fattibilità del progetto, con l’obiettivo di colmare completamente i “pezzi di sanità pubblica” carenti di questo servizio.

Per i compensi delle prestazioni aggiuntive, da elevare, coma da Noi richiesto, a 80€ per la dirigenza medica e 50€ per il comparto, si attende a brevissimo il benestare in deroga del Ministero, in quanto le indicazioni sulle regioni sottoposte al regime di “piano di rientro” lo impediscono, per sottoscrivere l’accordo regolamentare.

Nello stesso, però, è stato richiesto un coinvolgimento diretto delle Organizzazioni sindacali per il controllo del tetto economico.

Finalmente è stata riconosciuta la grave carenza di Personale nelle Aziende Sanitarie pugliesi e si procederà con nuove assunzioni di tutte le figure professionali.

Con un budget di circa 2 milioni di euro da utilizzare.

La modalità scelta sarà quella del “concorso unico regionale”, da effettuarsi nelle sedi, scelte tra le Aziende che si proporranno per la gestione delle procedure concorsuali.