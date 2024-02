FOGGIA – Continuano gli sgomberi degli alloggi ex Legge Gozzini a Foggia. Stamane, le forze dell’ordine hanno liberato due appartamenti a via Balestrucci e uno a via Policchio.

“Lì, come ormai noto, vivono alcune famiglie che si erano insediate abusivamente qualche anno fa per poi pagare, però, regolare indennizzo d’occupazione ad Arca Capitanata.

Ma ora lo Stato “rivuole” i suoi appartamenti”.

Lo riporta Foggia Città Aperta.