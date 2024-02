Mattinata, 16 febbraio 2024 – I Consiglieri Comunali appartenenti al Gruppo Mattinata Alternativa, Sergio De Cristofaro, Rosa Bisceglia, Maurizio Ciuffreda e Giuseppe Ferrantino, hanno presentato un’interrogazione al Sindaco del Comune di Mattinata, richiedendo risposte concrete sulla gestione dell’Area Social Wellness presso la Villa Comunale.

I Consiglieri richiamano con fermezza la delibera n. 137 del 17 agosto 2021 della Giunta Municipale, che ha approvato l’indirizzo per l’affidamento in concessione dell’Area Social Wellness, e sottolineano l’esclusività dell’azienda ”BACK TO THE FUTURE SRL” di Mattinata per la gestione dell’area, come deliberato dal responsabile del settore.

In modo diretto e incisivo, i Consiglieri pongono una serie di domande al Sindaco, tra cui l’elenco dei versamenti del canone effettuati dal 2021 ad oggi, la certificazione relativa alla fornitura elettrica, gli interventi di manutenzione del verde pubblico e delle piccole manutenzioni dell’area, e la situazione riguardante l’installazione dell’impianto di videosorveglianza e del wi-fi gratuito.

Il Gruppo Consiliare “Mattinata Alternativa” attende una risposta tempestiva e dettagliata da parte del Sindaco a tutte le richieste avanzate.