MANFREDONIA (FOGGIA) – Per il Santa Maria Cilento, scivolata all’ultimo posto dopo la sconfitta nel derby con la Gelbison, parte il nuovo corso quello di Gianluca Esposito, terzo allenatore della stagione per tentare di risalire in classifica e provare a centrare la salvezza.

Per il tecnico nolano, si è trattato di un ritorno a Castellabate, e complice la sosta per il torneo della Viareggio Cup, ha avuto modo di lavorare qualche giorno in più per preparare il suo esordio che vedrà i giallorossi impegnati sul campo amico del Carrano con il Manfredonia.

Una partita che non si può fallire anche se di fronte c’è una squadra in salute, ma per Campanella è soci, l’unico risultato utile è la vittoria. Per questo match Esposito, non potrà contare su Chironi, squalificato, per il resto sono tutti a disposizione. Intanto, la società del presidente Tavassi ha annunciato il rinnovo con Francesco Salzano, che si è legato alla società cilentana fino al 2025.

La gara con il Manfredonia è in programma alle ore 14.30 dove dirige Casali di Crema.