Successo strabiliante per il team Karate Zerulo di Manfredonia al campionato nazionale di Kata

Nel weekend del 10 e 11 febbraio, il Team Karate Zerulo della Palestra New Perfect Gym di Manfredonia ha dimostrato ancora una volta la propria eccellenza nel mondo del karate, partecipando al Campionato Nazionale di Kata tenutosi ad Alba Adriatica. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 600 iscritti, con i migliori talenti dell’arte marziale provenienti da tutta Italia, ed in cui il Team Karate Zerulo si è distinto per le sue straordinarie performance.

Guidati con professionalità dal Maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan, e supportati dal coach Dario Granatiero, 2° Dan, i sei atleti di Manfredonia hanno dato il meglio di sé, portando a casa risultati incredibili.

Tra i protagonisti di questo trionfo, spiccano Elia Palombaro, Michele Armillotta e Michele D’Amato, che hanno conquistato la medaglia d’oro nella competizione individuale. Matteo Del Vecchio ha aggiunto ulteriore lustro alla squadra con la sua medaglia d’argento, mentre Giuseppe D’errico e Maria Pia Di Carlo hanno brillantemente conquistato le medaglie di bronzo.

Ma il successo del Team Karate Zerulo non si è limitato alle competizioni individuali. D’Amato, Del Vecchio e D’errico hanno saputo dimostrare la propria sinergia e abilità nella gara a squadre kata, ottenendo la medaglia d’argento con una prova straordinaria. L’impegno, la dedizione e la professionalità di ogni membro del team hanno reso possibile questo risultato straordinario. La Palestra New Perfect Gym di Manfredonia è fiera di poter celebrare questa vittoria e guarda con fiducia e determinazione verso nuove sfide e nuovi traguardi nel mondo del karate italiano.