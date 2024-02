Un abbraccio d’amore tra gli ospiti della RSA Umberto I e gli alunni dell’IPEOA “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo

Manfredonia. La cosa più bella è stata quando appena i ragazzi sono arrivati e i nonnini hanno sussurrato: “quanti bei nipotini”! Nell’ambito dei principi applicativi della didattica orientativa e nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, il progetto denominato “Pranzo con i Nonni”, è una scommessa dell’IPEOA “M. Lecce, e del Dirigente Prof. Luigi Talienti: “Con questa iniziativa partiamo da un presupposto, bisogna riunificare le generazioni e bisogna ridurre il gap generazionale”.

In questi ultimi anni gli studenti dell’IPEOA “M. Lecce” hanno maturato una maggiore sensibilità verso quelle problematiche umane, a volte non comprensibili sia per la giovane età sia per le troppe distrazioni informatiche.

Incontrare gli ospiti della RSA è stato come scoprire un mondo che ha offerto loro l’opportunità di percepire il senso della vita, tutto ciò che ruota intorno ad una persona, di arricchirsi anche di sensazioni che oggi meno di ieri provano. Vedere giovani accovacciati ai piedi degli ospiti; alunne intente ad ascoltare gli anziani; mani che si stringono reciprocamente alla ricerca di un calore non solo umano; occhi umidi di lacrime nel percepire emozioni remote; alunni e alunne che spingono le carrozzelle quasi a voler essere loro stessi genitori. Così, nella struttura nasce un connubio all’insegna della bellezza d’animo e dei cuori anche per riannodare i legami tra nonni e giovani.

Come più volte ribadito dal Santo Padre Giovanni Paolo II: «i giovani e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i giovani perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita». E ribadisce il Pontefice, commentando la profezia di Gioele, il giovane: “è germoglio, fogliame, ma ha bisogno della radice; altrimenti non può dare frutto. L’anziano è come la radice”.

Gli studenti dell’IPEOA hanno incontrato gli ospiti della RSA di San Marco in Lamis presso l’ex presidio ospedaliero Umberto I, in uno spazio condiviso e di reciproca conoscenza. “Volevamo creare oggi (16/02 ndr) uno spazio in cui giovani e anziani, studenti e nonni potevano confrontarsi, ascoltarsi e arricchirsi vicendevolmente – ha spiegato il Preside Prof. Luigi Talienti – e questo è un progetto intergenerazionale per trovare un terreno comune di comprensione reciproca e rispetto. Ci sentiamo di ringraziare la dirigenza della RSA e tutti gli anziani ospiti per l’opportunità che danno ai nostri giovani studenti di percepire momenti di vita reale. Noi siamo deputati all’erudizione dello studente e alla formazione del cittadino, quindi nell’ambito di una didattica orientativa virtuosa, abbiamo avviato questa collaborazione sul territorio”.

Socrate interrogando Cefalo a proposito della vecchiaia dice che: “essa non gli pesa perché, liberandolo dai desideri, lo libera dalla schiavitù di molti e pazzi padroni”. E quindi la gioventù si ricongiunge all’anzianità proprio per questa idea della libertà. “i vecchi diceva Voltaire, insegnano ai giovani ad essere liberi”. E questo progetto intergenerazionale, in questo scambio di affetto e contaminazione reciproca tra due mondi apparentemente lontani (ma in realtà hanno davvero tanto da condividere), che c’è l’essenza del vivere quotidiano:

“Abbiamo portato gioia e felicità a tante persone attraverso il canto e attraverso ciò che ci connota, cioè portare l’arte culinaria ai nostri anziani che rappresentano un patrimonio inestimabile di “Saperi”, i quali devono essere accuditi in maniera amorevole.

Siccome siamo ancora nel periodo carnevalesco abbiamo offerto grazie ai laboratori della RSA, sia al personale che agli ospiti, dei dolci, come le Chiacchiere, che sono state particolarmente apprezzate, insomma una giornata di gioia che segna l’efficacia dell’azione formativa di questa scuola”. E, a proposito di didattica, proprio in questi giorni è stato premiato in Spagna, Ciro Vigilante da San Marco in Lamis come miglior pizzaiolo di tutta Badalona, dando lustro al territorio, ai nostri prodotti e alla scuola nella quale si è formato. Il “TOT”, una delle principali riviste di informazione di tutta la Spagna e di Badalona in particolare (vicino Barcellona) ha chiesto ai suoi follower di Instagram dove hanno mangiato la pizza migliore di tutta Badalona, sia da assaggiare nel locale che da asporto. Più di 3.600 persone hanno partecipato a questo sondaggio, un record, e Michele Vigilante ha vinto.

“L’IPEOA è una istituzione profondamente dinamica che agisce oltre il tempo scuola e oltre la struttura scolastica – conclude il Dirigente Talienti – e la gioia dei ragazzi nell’ascoltare gli anziani e di fornire un servizio enogastronomico di qualità non ha prezzo. Una squadra completa in tutte le sue connotazioni di personalizzazione, una squadra all’avanguardia. Un ringraziamento mio e della comunità educante all’Asl, con la quale abbiamo avviato una collaborazione proficua all’insegna della prevenzione, della cura, della socializzazione, e all’insegna di una alleanza educativa che ci deve vedere protagonisti unitamente a tutti gli attori sociali ed istituzionali del territorio quindi un’azione ad ampio raggio”.

In pratica si è realizzata una giornata all’insegna della gioia, all’insegna della proficuità dell’azione formativa, all’insegna della solidarietà e della socializzazione, ingredienti fondamenta per una società davvero sostenibile.