Amministrative e provinciali 2026 il centrodestra di Capitanata coalizione compatta

Si è riunita questo pomeriggio nella segreteria provinciale di Fratelli d’Italia a Foggia la coalizione di centrodestra di Capitanata.

Oggetto della riunione è stata quella di una analisi politica in vista delle elezioni che interesseranno i Comuni della provincia di Foggia nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai centri di Lucera e San Giovanni Rotondo. Obiettivo condiviso è quello della compattezza di una coalizione che sia capace di rappresentare al meglio la richiesta di cambiamento dopo anni di gestione deficitaria del centrosinistra.

Ulteriore oggetto di analisi è stata quella concernente le prossime elezioni provinciali attraverso le quali si rinnoverà la rappresentanza nel Consiglio di Palazzo Dogana. Nell’auspicio di un superamento della sciagurata legge Delrio, che ha tolto ormai da troppi anni la possibilità agli elettori di votare i propri rappresentanti in Consiglio provinciale, il centrodestra di Capitanata si propone, con una pluralità di liste, di eleggere un maggior numero di amministratori con l’obiettivo di proseguire nell’essere alternativa efficace al sistema di potere del centrosinistra alla Provincia di Foggia.

Le riunioni proseguiranno nelle prossime settimane e verteranno sulle proposte programmatiche per i cittadini dei Comuni del territorio chiamati alle urne.