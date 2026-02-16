Edizione n° 5979

BALLON D'ESSAI

FOGGIA VALDITARA // Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: “Lo Stato è al vostro fianco”
16 Febbraio 2026 - ore  17:50

CALEMBOUR

LA PENNA STOP // Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte
16 Febbraio 2026 - ore  16:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Amministrative e provinciali 2026: il centrodestra di Capitanata “coalizione compatta”

CENTRODESTRA COMPATTO Amministrative e provinciali 2026: il centrodestra di Capitanata “coalizione compatta”

Le riunioni proseguiranno nelle prossime settimane e verteranno sulle proposte programmatiche per i cittadini dei Comuni del territorio chiamati alle urne.

Amministrative e provinciali 2026 il centrodestra di Capitanata coalizione compatta

Amministrative e provinciali 2026 il centrodestra di Capitanata coalizione compatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

Si è riunita questo pomeriggio nella segreteria provinciale di Fratelli d’Italia a Foggia la coalizione di centrodestra di Capitanata.

Oggetto della riunione è stata quella di una analisi politica in vista delle elezioni che interesseranno i Comuni della provincia di Foggia nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai centri di Lucera e San Giovanni Rotondo. Obiettivo condiviso è quello della compattezza di una coalizione che sia capace di rappresentare al meglio la richiesta di cambiamento dopo anni di gestione deficitaria del centrosinistra.

Ulteriore oggetto di analisi è stata quella concernente le prossime elezioni provinciali attraverso le quali si rinnoverà la rappresentanza nel Consiglio di Palazzo Dogana. Nell’auspicio di un superamento della sciagurata legge Delrio, che ha tolto ormai da troppi anni la possibilità agli elettori di votare i propri rappresentanti in Consiglio provinciale, il centrodestra di Capitanata si propone, con una pluralità di liste, di eleggere un maggior numero di amministratori con l’obiettivo di proseguire nell’essere alternativa efficace al sistema di potere del centrosinistra alla Provincia di Foggia.

Le riunioni proseguiranno nelle prossime settimane e verteranno sulle proposte programmatiche per i cittadini dei Comuni del territorio chiamati alle urne.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Ciò significa che abbiamo 1.440 opportunità giornaliere per fare cose belle. (Les Brown)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO