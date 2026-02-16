FOGGIA – Sui cantieri PNRR dedicati alla prima infanzia, anche le attività “invisibili” diventano determinanti. Per l’asilo nido da realizzare nell’area compresa tra via D’Addedda e viale Gandhi, il Comune di Foggia ha disposto una determina a contrarre con affidamento diretto per indagini chimico-fisiche sui terreni, scegliendo l’operatore economico Giepi s.r.l.

L’intervento rientra nel PNRR (M4C1I1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”) e viene inquadrato come servizio di analisi (CPV 79311300-0), con procedura ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che consente l’affidamento diretto sotto soglia.

Il valore economico è contenuto ma puntuale: 912,00 euro (comprensivi degli oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22% (200,64 euro), per un totale di 1.112,64 euro. La determina evidenzia anche che si tratta di una “ripetizione di servizi” analoghi a quelli già affidati in precedenza (richiamata D.D. n. 180 del 23/01/2026), elemento che, negli atti, viene utilizzato per motivare la semplificazione procedurale e amministrativa nel contrarre con lo stesso operatore.

Sul piano della “contabilità di progetto”, l’atto di copertura finanziaria riporta l’impegno principale per l’opera (capitolo 2025 3233310) e il subimpegno dedicato proprio a queste analisi. La fonte del finanziamento – con accertamento di entrata da contributi ministeriali – e il collegamento al CUP dell’intervento.

Al di là delle cifre, il significato è chiaro: le analisi chimico-fisiche sono un passaggio tecnico necessario per ridurre rischi progettuali e prevenire blocchi in fase esecutiva (idoneità dei terreni, gestione dei materiali, eventuali prescrizioni). In un contesto PNRR, dove i tempi di realizzazione e rendicontazione sono un vincolo reale, questi affidamenti “minori” diventano tasselli essenziali di un cronoprogramma che non può permettersi sorprese.