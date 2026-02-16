Edizione n° 5978

BALLON D'ESSAI

16 Febbraio 2026 - ore  09:13

15 Febbraio 2026 - ore  13:17

Bari: sequestrate reti a strascico e sanzioni per pesca illegale lungo la costa

BARI PESCA Bari: sequestrate reti a strascico e sanzioni per pesca illegale lungo la costa

Intensificati i controlli lungo il litorale barese per tutelare l’ambiente marino e contrastare lo sfruttamento illecito delle risorse ittiche

Bari: sequestrate reti a strascico e sanzioni per pesca illegale lungo la costa

Bari, sanzioni per pesca illegale lungo la costa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Bari // Cronaca //

La Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale, ha intensificato i controlli lungo il litorale barese per tutelare l’ambiente marino e contrastare lo sfruttamento illecito delle risorse ittiche.

Durante i pattugliamenti aeronavali sono state riscontrate quattro violazioni al divieto di pesca a strascico in zone protette. L’intervento ha portato al sequestro di cinque reti a strascico, circa 100 chilogrammi di pescato e all’irrogazione di sanzioni per un totale di 30.000 euro.

La pesca a strascico illegale, praticata vicino alla costa o durante il fermo biologico, rappresenta una grave minaccia per l’ecosistema marino, compromettendo la riproduzione delle specie ittiche e minando le politiche di sostenibilità della pesca.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, sono state applicate misure accessorie a carico di capibarca e armatori, con la possibilità di sospensione dell’autorizzazione alla pesca professionale in caso di recidiva.

Il costante presidio h24 delle Fiamme Gialle nelle acque territoriali conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire legalità, tutela ambientale e salvaguardia dell’economia sana del territorio.

