In vista della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce misure straordinarie in materia di diffusione sonora, vendita e somministrazione di bevande alcoliche e utilizzo di bombolette schiumogene.

Il provvedimento nasce dall’esigenza dichiarata di contemperare la promozione degli eventi e le opportunità economiche per le attività commerciali con la tutela della sicurezza urbana, della salute pubblica e del diritto al riposo dei residenti, in particolare nelle aree del centro storico maggiormente interessate dalle manifestazioni.

L’ordinanza richiama segnalazioni ed esposti relativi a episodi di disturbo della quiete pubblica e situazioni di criticità legate all’abuso di alcol durante precedenti iniziative, nonché il percorso di confronto istituzionale avviato nell’ambito del Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto nel 2024.

Sul piano operativo, per alcune giornate clou del Carnevale viene disposto il divieto di intrattenimento musicale e diffusione sonora – sia all’interno dei locali sia all’esterno, comprese le aree in concessione – nelle fasce orarie notturne comprese tra l’una e le nove del mattino successivo.

Previste inoltre limitazioni stringenti sulla vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle ore notturne, con obbligo di somministrazione in contenitori di plastica o carta. È vietato il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande in vetro o lattina nelle fasce orarie indicate, così come la vendita attraverso distributori automatici di contenitori in vetro e lattine. Sono previste restrizioni anche per la vendita di bevande con elevata gradazione alcolica.

Specifico divieto riguarda le bombolette schiumogene: per l’intero arco della giornata, nel periodo compreso tra il 15 e il 22 febbraio, ne è vietata detenzione, commercio e utilizzo sul territorio comunale.

Il regime sanzionatorio prevede sanzioni amministrative pecuniarie, eventuale confisca della merce e, per le attività commerciali, la sospensione temporanea dell’esercizio in caso di violazione reiterata, fino alla possibile revoca del titolo autorizzativo nei casi più gravi.

L’ordinanza sarà trasmessa alle forze dell’ordine per i controlli di competenza e pubblicata all’Albo pretorio comunale.