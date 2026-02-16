MANFREDONIA – Doveva essere solo una questione di nuvole. E invece la decisione di posticipare la sfilata del Carnevale al pomeriggio, per evitare la pioggia prevista in mattinata, ha acceso un acceso confronto sui social, trasformando il meteo in terreno di scontro tra esigenze diverse: da una parte i commercianti e ristoratori, dall’altra famiglie, scuole e cittadini.

La discussione è esplosa nelle ore precedenti all’evento. C’è chi sostiene che anticipare il pranzo – con la sfilata prevista tra le 12 e le 13 – avrebbe consentito una migliore gestione dell’affluenza, favorendo il lavoro dei locali e garantendo un flusso continuo fino alla sera. Secondo questa linea di pensiero, il pomeriggio rappresenterebbe da sempre la fascia oraria più adatta: più pubblico, più movimento, più ricaduta economica.

Alcuni esercenti parlano apertamente di “mancanza di rispetto” verso le attività che avevano già organizzato prenotazioni e approvvigionamenti, sottolineando come in occasioni simili il pranzo rappresenti un momento cruciale per il fatturato. «La gente ormai prenota da giorni – scrive qualcuno – e i titolari reclamano per ragioni comprensibili». Il timore è che lo slittamento possa aver inciso su una giornata attesa da settimane.

Ma la replica non si è fatta attendere. In tanti hanno ricordato che la priorità resta la sicurezza, soprattutto considerando che a sfilare sono bambini e ragazzi. «Non si può sfilare sotto la pioggia», ribadiscono diversi genitori. «Viene prima il rispetto per i ragazzi e per le famiglie che hanno investito tempo, denaro ed energie». C’è chi richiama il principio secondo cui, tra tutela della salute e tutela del portafoglio, debba prevalere la prima.

Altri invitano a ridimensionare la polemica, ricordando che il Carnevale si svolge da decenni in questo periodo dell’anno, spesso segnato dal maltempo. «Se piove, si posticipa. Meglio così che annullare tutto», è una delle posizioni più condivise. Non manca chi ironizza, chiamando in causa “Giove Pluvio” o suggerendo di “mettersi d’accordo con il tempo”.

Sul fondo resta una questione più ampia: l’equilibrio tra interesse collettivo e interesse economico. «Da che mondo è mondo l’interesse del singolo soccombe a quello della collettività», osserva un imprenditore intervenuto nel dibattito, ricordando che il rischio d’impresa include anche l’imprevedibilità di eventi come il maltempo.

Eppure, al di là delle schermaglie, emerge un dato comune: il Carnevale di Manfredonia continua a essere un evento identitario, capace di coinvolgere l’intera comunità. Famiglie, scuole, associazioni, commercianti, cittadini e visitatori: tutti si sentono parte di qualcosa che va oltre la semplice sfilata.

Forse è proprio questo il senso della discussione: non una sterile polemica, ma il segno di quanto la manifestazione sia sentita. Tra chi difende il diritto al lavoro e chi mette al primo posto i bambini, la città si confronta, si divide, ma dimostra ancora una volta di tenere profondamente al suo Carnevale.

Con la speranza, condivisa da tutti, che almeno il sole – prima o poi – faccia la sua parte.