Nuovo atto amministrativo per la realizzazione della Stazione dei Carabinieri nel quartiere Candelaro, all’interno di una porzione del Centro polifunzionale di quartiere (CPQ) di via Petrucci. Con determina dell’Area 6 – Urbanistica e Lavori pubblici, Palazzo di Città dispone l’impegno di spesa per l’importo dovuto alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Foggia, relativo alle spese di gestione della procedura di gara.

La somma quantificata è pari a 4.920 euro, richiesta dalla Provincia con nota del 23 gennaio 2026, in applicazione delle percentuali previste dalla convenzione sottoscritta tra Comune e SUA (protocollo del 15 luglio 2024). L’importo, precisa l’atto, è collegato alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro su lavori e forniture, suddivisa in lotti: nel caso specifico, il provvedimento riguarda il Lotto 3 (CIG B8EE6B313F, CUP B72D25000070004).

Il documento ricostruisce la genesi dell’intervento: l’immobile comunale di via Petrucci – oggetto di riqualificazione – viene destinato, secondo atti di indirizzo, a iniziative sociali e servizi di quartiere, includendo funzioni connesse alla sicurezza pubblica. Nel tempo, sono stati predisposti atti per dare corso alla nuova allocazione della caserma e alle attività progettuali e procedurali necessarie.

Sul fronte della gara, la determina richiama i passaggi principali: la pubblicazione del bando e del disciplinare, la riunione del seggio di gara e la proposta di aggiudicazione, fino alla determinazione provinciale che dispone l’aggiudicazione del Lotto 3 a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) risultato primo in graduatoria, con un ribasso percentuale indicato negli atti.

Il senso pratico della determina è chiaro: senza la copertura delle spese di gestione, l’iter amministrativo non può procedere in modo ordinato e conforme alla convenzione con la SUA. Il Comune, quindi, impegna formalmente la cifra sul capitolo di bilancio indicato, trasmettendo il provvedimento ai servizi finanziari per i controlli contabili e le conseguenti operazioni di contabilizzazione.

Il provvedimento, in definitiva, non è un “nuovo cantiere” ma un passaggio obbligato di contabilità pubblica: certifica la collaborazione istituzionale tra Comune e Provincia nella gestione della gara e consolida l’iter per portare la Stazione dei Carabinieri al Candelaro, progetto che incrocia sicurezza urbana e rifunzionalizzazione di immobili comunali.