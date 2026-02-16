Edizione n° 5979

Home // Cronaca // Cassazione, appello del Pg tardivo se depositato dopo la chiusura: il caso dell’imputato foggiano ai domiciliari

APPELLO PG Cassazione, appello del Pg tardivo se depositato dopo la chiusura: il caso dell’imputato foggiano ai domiciliari

Imputato in un procedimento cautelare nel quale – secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza – era stata inizialmente applicata la custodia in carcere

Autore: Diego Delso | Ringraziamenti: Diego Delso CC BY-SA delso.photo Copyright: CC-BY-SA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Un deposito oltre l’orario di chiusura della cancelleria può rendere tardivo – e quindi inammissibile – l’appello del pubblico ministero contro un’ordinanza in materia di misure cautelari. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, Sezione I penale, con una recente sentenza (udienza del 7 gennaio 2026), che rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari.

Il procedimento riguarda E.F., classe 1979, imputato in un procedimento cautelare nel quale – secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza – era stata inizialmente applicata la custodia in carcere, poi sostituita dalla Corte d’appello con la misura degli arresti domiciliari. La questione trattata in Cassazione non riguarda il merito delle accuse, ma un profilo tecnico: la tempestività dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero.

Il Tribunale di Bari, chiamato a decidere sull’appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva dichiarato l’atto inammissibile perché presentato oltre il termine utile, considerando decisivo non solo il giorno ma anche l’orario. L’ordinanza impugnata risultava depositata il 4 aprile 2025 e comunicata nello stesso giorno alla Procura generale; l’appello del Pg era stato invece depositato in formato cartaceo alle ore 13.25 del 14 aprile 2025, mentre la cancelleria del Tribunale chiudeva al pubblico alle ore 12.00.

La Cassazione conferma: per gli atti depositati “a sportello” vale la regola dell’art. 172, comma 6, c.p.p., secondo cui il termine si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio è chiuso al pubblico. In altre parole, nell’ultimo giorno utile non si arriva a fine giornata: l’asticella è l’orario di chiusura indicato dall’ufficio giudiziario.

Nel ricorso, il Procuratore generale aveva sostenuto che la comunicazione del provvedimento era arrivata con modalità telematiche fuori orario e che, quindi, avrebbe dovuto operare la disciplina del comma 6-ter dell’art. 172 c.p.p., facendo slittare il momento iniziale del conteggio alla prima apertura successiva dell’ufficio; sulla base di questa lettura, l’appello sarebbe stato depositabile entro l’orario di chiusura del giorno seguente alla scadenza “ricalcolata”.

La Suprema Corte, però, chiarisce il punto: i commi 6-bis e 6-ter regolano il deposito telematico e, soprattutto, il dies a quo per l’ufficio giudiziario chiamato a provvedere su un’istanza ricevuta fuori orario. Non sono una “proroga” per chi deposita in cartaceo. E aggiunge un argomento di equilibrio: interpretare diversamente creerebbe un’ingiustificata disparità rispetto alla difesa, cui quella disciplina non si applicherebbe. Le regole sui termini servono anche a garantire prevedibilità e parità tra le parti.

Conclusione: poiché l’appello è stato depositato oltre l’orario di sportello nell’ultimo giorno utile, l’atto è considerato “irrimediabilmente tardivo” e il ricorso del Pg viene rigettato. Un principio pratico, che vale per avvocati e uffici requirenti: quando si deposita in cancelleria, la scadenza non è solo una data sul calendario, ma anche un orario da rispettare.

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO