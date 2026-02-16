Alba Leonor Sevillano Zambrano, 42enne di origine ecuadoriana, non è rientrata nel carcere di Bollate a Milano dopo aver usufruito di un permesso. La donna era reclusa per l’omicidio di un’anziana di 81 anni avvenuto a Milano. La notizia è stata diffusa da Matteo Savino, vicesegretario regionale Lombardia del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Le ricerche da parte della Polizia penitenziaria sono attualmente in corso. Il termine della pena era previsto per il 2032. Savino ha definito l’episodio “irresponsabile e gravissimo”, sottolineando però che ciò non mette in discussione l’istituto dei permessi premio e delle ammissioni al lavoro esterno.

Al momento del delitto, Alba aveva 27 anni, era incinta e fidanzata con un uomo i cui genitori abitavano nello stesso condominio della vittima. La donna aveva dichiarato di essersi offerta di aiutare l’anziana a portare la spesa a casa, ma in realtà la uccise strangolandola con il suo foulard e soffocandola con un cuscino.

Dopo l’omicidio, Alba prelevò dal Bancomat della vittima somme di 500 euro al giorno in diverse filiali. Le indagini, basate sui movimenti bancari, permisero di individuarla: nonostante si fosse tagliata i capelli, fu riconosciuta dagli investigatori su un autobus e arrestata.

Negli ultimi tre anni, Alba usufruiva di permessi e uscite dal carcere in regime di articolo 21, con valutazioni sempre positive sul suo percorso penitenziario.

