Sono stati pubblicati oggi, lunedì 16 febbraio 2026, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) due avvisi pubblici che avviano le procedure per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla guida di alcuni tra i principali enti del sistema sanitario regionale.

Il primo avviso, collegato alla DGR 51/2026, riguarda la selezione per l’incarico di Direttore generale di sei aziende sanitarie locali (Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto) e di tre strutture di rilievo regionale: l’Aou “Ospedali Riuniti” di Foggia, l’Irccs “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e l’Irccs “S. De Bellis” di Castellana Grotte.

Il secondo avviso, relativo alla DGR 28/2026, è invece dedicato all’acquisizione delle candidature per la direzione generale dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS).

Domande online: 15 giorni per DG Asl/Irccs/Aou, 30 giorni per AReSS

Per l’avviso che interessa Asl, Irccs e Aou, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma Portale PugliaSalute, nella sezione Operatori → Bandi avvisi e graduatorie → “Bandi Direttori SSR” → “Selezione DG SSR” → “Bando on-line”. La procedura sarà aperta per 15 giorni a partire da domani. Alla domanda va allegato un curriculum professionale aggiornato.

Per l’avviso AReSS, anche in questo caso la candidatura sarà solo online sul Portale PugliaSalute (percorso: Operatori → “Bandi, Avvisi e Graduatorie” → “Bandi Direttori SSR” → “Selezione DG ARESS” → “Bando online”), con accesso per 30 giorni a partire da domani, sempre con allegato il cv aggiornato.

Requisiti: cosa serve per candidarsi

Per la selezione dei Direttori generali di Asl/Irccs/Aou i candidati devono, tra l’altro:

essere inseriti nel vigente Elenco nazionale degli idonei alla nomina di DG (pubblicato dal Ministero della Salute );

non avere provvedimenti in corso per violazione degli obblighi sulla trasparenza ;

non aver compiuto 68 anni o essere in quiescenza alla scadenza del termine;

non trovarsi in condizioni di inconferibilità previste dalla normativa nazionale.

Nella domanda andrà anche indicato se si è già svolto per due volte consecutive l’incarico di DG: in quel caso, per la singola azienda/ente interessato, non si rientrerà nella rosa dei candidati.

Per AReSS, i requisiti includono:

laurea magistrale o equiparata;

esperienza dirigenziale: almeno 5 anni in strutture sanitarie oppure 7 anni in altri settori, con autonomia gestionale e responsabilità diretta su risorse umane/tecniche/finanziarie;

non aver compiuto 65 anni alla data di pubblicazione dell’avviso;

assenza di condizioni di inconferibilità ;

cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici.

Commissione e tempistiche: obiettivo chiusura entro il 31 marzo

Per l’avviso relativo alle aziende e agli istituti, la Regione prevede la nomina (con successivo decreto presidenziale) di una Commissione regionale che procederà alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio. Al termine, la Commissione proporrà al Presidente della Giunta una rosa unica di candidati, valida per tutte le aziende oggetto dell’avviso.

La procedura viene definita a carattere non comparativo, finalizzata a individuare i profili ritenuti più idonei da sottoporre al Presidente per le successive nomine. L’avviso prevede che la selezione si concluda entro il 31 marzo.

Infine, viene chiarito che chi aveva già presentato manifestazione di interesse nella precedente procedura dovrà, se interessato, ripresentare la candidatura rispettando nuove modalità e termini.