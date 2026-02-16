Edizione n° 5979

Home // Cronaca // Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: “Lo Stato è al vostro fianco”

FOGGIA VALDITARA Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: “Lo Stato è al vostro fianco”

Il professore sarebbe stato colpito con uno schiaffo dal padre di una studentessa

Scuola, Valditara: "Lo Stato è con i docenti e gli ATA"

Scuola, Valditara - Fonte: Orizzontescuola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Una telefonata di solidarietà e sostegno istituzionale è arrivata direttamente dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al docente dell’Istituto “Einaudi” di Foggia aggredito nei giorni scorsi all’interno della scuola.

Il professore sarebbe stato colpito con uno schiaffo dal padre di una studentessa, intervenuto dopo che l’insegnante aveva richiamato la ragazza al rispetto delle regole durante l’ora di lezione. Un episodio che ha scosso la comunità scolastica e riacceso il dibattito sulla sicurezza del personale docente.

Nel corso del colloquio telefonico, il Ministro ha espresso “piena vicinanza e solidarietà” al docente e all’intera scuola, ribadendo la presenza dello Stato al fianco di chi lavora quotidianamente nelle aule. Un gesto simbolico ma significativo, volto a sottolineare l’attenzione del Ministero verso i sempre più frequenti episodi di aggressione ai danni del personale scolastico.

Il caso di Foggia richiama l’importanza delle recenti misure introdotte a tutela di insegnanti e operatori. La normativa vigente prevede infatti l’arresto in flagranza – o quasi flagranza – per chi si rende responsabile di aggressioni nei confronti del personale scolastico, oltre a sanzioni amministrative comprese tra i 500 e i 10mila euro.

A rafforzare il sistema di protezione interviene anche l’Avvocatura dello Stato: docenti e personale ATA vittime di violenze fisiche o verbali nell’esercizio delle proprie funzioni possono beneficiare della difesa legale gratuita nei procedimenti civili e penali connessi agli episodi subiti. Un quadro normativo che punta a garantire maggiore sicurezza nelle scuole e a ribadire un principio fondamentale: chi educa non deve essere lasciato solo. Lo riporta orizzontescuola.it

