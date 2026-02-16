Faraglioni di Baia delle Zagare sempre più fragili: l’allarme di Italia Nostra sull’Arco di Diomede

MATTINATA – I faraglioni di Baia delle Zagare tornano al centro del dibattito ambientale e paesaggistico del Gargano. A lanciare l’allarme è il direttivo di Italia Nostra, che segnala il rischio imminente di crollo dell’iconico Arco di Diomede, uno dei simboli naturali più rappresentativi della costa pugliese.

Secondo quanto denunciato dall’associazione, l’erosione marina avrebbe progressivamente indebolito la struttura del pilone portante del faraglione, rendendolo sempre più sottile e instabile. Una condizione che, stando ai rilievi effettuati nel 2022 durante gli studi per il consolidamento della falesia, configurerebbe un quadro geologico già allora considerato critico.

Il precedente che preoccupa: il crollo in Salento

A rendere ancora più urgente la questione è il recente crollo dell’Arco di San Felice, avvenuto lungo la costa di Melendugno. Un evento che, secondo Italia Nostra, rappresenterebbe un campanello d’allarme concreto e un monito sui tempi spesso incompatibili tra fenomeni naturali e iter burocratici.

L’associazione parla apertamente di un rischio reale, sottolineando come i faraglioni del Gargano non siano soltanto elementi paesaggistici, ma veri e propri simboli identitari e attrattori turistici di rilievo internazionale.

Il nodo della scelta: intervenire o lasciare fare alla natura

Il dibattito si concentra ora su due possibili scenari. Da un lato, l’ipotesi di un intervento di consolidamento strutturale che possa preservare il faraglione, operazione che richiederebbe però soluzioni ingegneristiche particolarmente complesse e costose. Dall’altro, la possibilità di lasciare che i processi naturali seguano il loro corso, accettando la progressiva trasformazione del paesaggio costiero.

Italia Nostra evidenzia come questa non sia soltanto una decisione tecnica, ma anche culturale e politica. L’associazione chiede maggiore trasparenza, invitando le istituzioni a rendere pubblici gli studi effettuati e ad aprire un confronto con cittadini, operatori turistici e stakeholder locali.

I fondi regionali e le criticità segnalate

Nel mirino finisce anche la pianificazione degli interventi regionali. Secondo quanto riferito dall’associazione, la Regione Puglia avrebbe recentemente approvato il cosiddetto “Progetto Rinascimento”, un piano da circa 16 milioni di euro destinato alla tutela e alla riqualificazione delle coste pugliesi.

Per il Gargano, tuttavia, i finanziamenti riguarderebbero interventi nei territori di Rodi Garganico e Zapponeta, senza prevedere misure specifiche per la salvaguardia dell’Arco di Diomede. Una scelta che, secondo Italia Nostra, rischierebbe di lasciare senza protezione uno dei monumenti naturali più rappresentativi del promontorio.

La richiesta: un confronto pubblico immediato

L’associazione conclude chiedendo la convocazione urgente di un dibattito pubblico per affrontare quella che definisce una “scelta storica” per il territorio. Il timore è che il tempo per intervenire possa essere limitato e che, in assenza di decisioni rapide, il crollo del faraglione possa trasformarsi da rischio annunciato a perdita irreversibile per il patrimonio naturale e turistico del Gargano.

