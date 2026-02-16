Edizione n° 5979

Foggia, è fatta per Michele Pazienza: firma attesa nelle prossime ore

FOGGIA PAZIENZA Foggia, è fatta per Michele Pazienza: firma attesa nelle prossime ore

La società guidata da Gennaro Casillo ha quindi deciso di virare con decisione su Michele Pazienza

Mister Michele Pazienza - Audace Cerignola

Mister Michele Pazienza - ex Audace Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Manca soltanto l’ufficialità, ma Michele Pazienza sarà il nuovo allenatore del Foggia. L’ex tecnico della Torres è pronto a prendere il posto di Cangelosi sulla panchina rossonera, con la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Sono state ore particolarmente intense in casa Foggia. Dopo le dimissioni di Cangelosi, il club pugliese aveva inizialmente individuato in Gaetano Fontana il profilo giusto per guidare la squadra. Tuttavia, l’accordo non è stato raggiunto a causa di divergenze legate alla durata del contratto.

La società guidata da Gennaro Casillo ha quindi deciso di virare con decisione su Michele Pazienza. I contatti avviati nelle ultime ore hanno avuto esito positivo, portando alla definizione dell’intesa.

Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale del club per sancire l’inizio della nuova era tecnica rossonera. Lo riporta lacasadic.com.

