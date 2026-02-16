Edizione n° 5979

Home // Cronaca // Foggia, malamovida in via Dante: nasce il Comitato degli esercenti

VIA DANTE FOGGIA Foggia, malamovida in via Dante: nasce il Comitato degli esercenti

"Siamo vittime, non complici del degrado», spiegano. «Le nostre attività rispettano le regole, ma non possiamo trasformarci in forze dell’ordine"

VIA DANTE ALIGHIERI - Confcommercio Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – 16 febbraio 2026 – Non ci stanno a essere indicati come responsabili del caos del fine settimana. Gli esercenti di via Dante rompono il silenzio e annunciano la nascita di un Comitato con l’obiettivo di fare chiarezza sugli episodi di inciviltà e vandalismo che, soprattutto tra venerdì e sabato sera, interessano il cosiddetto “salotto buono” della città.

Bottiglie abbandonate, schiamazzi fino a tarda notte, danneggiamenti e tensioni con i residenti: un copione che si ripete e che ha riacceso il dibattito sulla malamovida nel cuore di Foggia. Ma i titolari delle attività commerciali respingono le accuse di corresponsabilità.

«Siamo vittime, non complici del degrado», spiegano. «Le nostre attività rispettano le regole, ma non possiamo trasformarci in forze dell’ordine. Chiediamo più controlli e un confronto serio con le istituzioni». Il Comitato appena costituito punta a diventare un interlocutore stabile per Comune e Prefettura. Tra le proposte avanzate: maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore critiche, potenziamento dell’illuminazione pubblica, installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza e campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani.

Gli esercenti chiedono anche un tavolo permanente sulla sicurezza urbana, convinti che il problema non possa essere scaricato esclusivamente sulle attività della zona. «Il fenomeno riguarda l’educazione civica e il controllo del territorio – sottolineano –. Penalizzare i locali significherebbe colpire chi lavora onestamente e contribuisce alla vitalità del centro».

Resta centrale il tema della convivenza con chi abita in zona. I residenti lamentano rumori eccessivi e sporcizia, mentre i commercianti rivendicano il diritto di lavorare nel rispetto delle norme. Il Comitato si dice disponibile a un confronto diretto anche con i cittadini per individuare soluzioni condivise. L’obiettivo dichiarato è restituire a via Dante il ruolo di luogo di aggregazione sicuro e decoroso, senza rinunciare alla vivacità che anima il centro storico. «La movida può e deve essere una risorsa – concludono – ma servono regole chiare e controlli costanti».

Lo riporta Antennasud.it.

