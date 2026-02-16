Foggia. Riforma Nordio, vertice unitario del centrodestra: “Battaglia di civiltà”

FOGGIA – Il centrodestra foggiano fa quadrato attorno alla riforma della giustizia promossa dal ministro Carlo Nordio e mette in calendario una serie di iniziative pubbliche a sostegno del “Sì”. La riunione organizzativa si è svolta nei locali del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e ha visto la partecipazione di partiti, movimenti civici e associazioni dell’area, con l’obiettivo dichiarato di “fare rete” sul territorio e presentarsi con una linea comune durante la campagna.

Al tavolo erano presenti, per Fratelli d’Italia, Bruno Longo, Claudio Amorese e Daria Cascarano; per Forza Italia Pasquale Rignanese e Raffaele Di Mauro; per la Lega Joseph Splendido, Enzo Paglia, Silvano Contini e Maria Antonietta Valletta; per Noi Moderati Francesco Borgese, Francesco Russo e Antonio Vigiano; per l’Udc Oronzo Orlando e Rino Russo. Hanno inoltre partecipato Filippo Nunziante ed Enza D’Aloia per Democrazia Cristiana e per le associazioni “Noi Siamo” e “Vittime delle Ingiustizie”, Miriam Ventura per l’associazione “Nuova Era” e, per il civismo, il consigliere comunale Franco Nunziante.

Nel corso dell’incontro – spiegano i promotori – sono state definite le date delle iniziative e delle manifestazioni che si terranno in città, insieme ad altre tappe “in via di programmazione” destinate a coprire l’intero periodo elettorale. Il calendario, assicurano, sarà comunicato di volta in volta con aggiornamenti tempestivi, con incontri nei quartieri, momenti informativi e appuntamenti in piazza già nelle prossime settimane.

Sul merito, la coalizione ribadisce una lettura fortemente politica del referendum. Per i rappresentanti del centrodestra, la riforma Nordio “rappresenta una battaglia di civiltà” e l’eventuale vittoria del Sì consentirebbe all’Italia di dotarsi di un sistema “più equo”, capace di garantire “maggiore tutela” ai cittadini rispetto alle “distorsioni” dell’attuale ordinamento. Nel documento condiviso al termine della riunione viene inoltre sottolineata la necessità di “liberare la giustizia” da correnti ritenute politicizzate e da “interventi impropri” nella sfera politica che – secondo i partecipanti – avrebbero condizionato più volte le dinamiche istituzionali. «Chiediamo ai foggiani di informarsi e partecipare: la riforma parla alla vita concreta di chi attende risposte e tempi certi», è il messaggio lanciato a margine del confronto.

Accanto al capitolo giustizia, il vertice ha affrontato anche la crisi politico-amministrativa in atto al Comune di Foggia. Per i dirigenti e coordinatori presenti, la situazione in consiglio e in giunta sarebbe la “dimostrazione plastica” del fallimento del cosiddetto Campo Largo: alleanze giudicate eterogenee che, pur in grado di vincere le elezioni, mostrerebbero poi difficoltà a governare, con il rischio di “immobilismo amministrativo” e ricadute negative per la città, tra rallentamenti e decisioni rinviate.

Da qui la decisione, formalizzata a fine riunione, di riunirsi “in seduta permanente” per monitorare l’evoluzione della crisi e per incalzare l’amministrazione di centrosinistra. Obiettivo dichiarato: fronteggiare l’emergenza determinata da una crisi definita “acuta e persistente” e mettere in evidenza, davanti all’opinione pubblica, quello che la coalizione considera “il manifesto fallimento” dell’attuale governo cittadino.