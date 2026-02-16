Giuseppe Luigi Iannetti torna a Sanremo

Lo showman televisivo pugliese Giuseppe Luigi Iannetti sarà presente a Sanremo 2026 per dedicare l’unico red carpet alla madre Angela, che sta affrontando un anno difficile per la sua salute.

Dopo il grande successo del Bianco Natale, debutto a dicembre in numerose piazze e teatri della provincia di Foggia con sold out registrati insieme alla collaboratrice Giovanna Grifa, Iannetti ha deciso di partecipare anche alla Cena di Gala di Sanremo. «Non voglio abbandonare tutto ciò che mi sono costruito. Essere presenti in questi eventi fa onore a me, alla mia mamma e alla mia terra. Anche solo per un giorno lo devo a lei, che è una grande guerriera», racconta lo showman.

Iannetti sottolinea le difficoltà del periodo: «Non riesco a lavorare tutta la settimana come facevo ogni anno, perché mi sto occupando di lei tutti i giorni, ma un red carpet è come ricevere un premio per i miei sacrifici».

Ringrazia il suo team tecnico e artistico, insieme ad Antonio Quagliano, amico e collaboratore di San Severo, per il sostegno costante. Lo spettacolo a Sanremo rappresenta per lui una piccola e grande emozione, da vivere con il pubblico che lo segue.