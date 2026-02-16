Il miracolo di San Francesco la rinascita di un piccolo maremmano del Gargano. Era praticamente morto. Salvato, oggi adottato e felice!

Il 4 ottobre 2025, giorno di San Francesco, protettore degli animali, sul tratturo di campagna in contrada Pace, tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, due cittadIni hanno ritrovato un fagottino bianco immerso nel catrame. Un cucciolo di pastore maremmano di appena due mesi e mezzo, solo, ferito, in pericolo di vita. “In condizioni penose”.

Era steso lì, sporco e tremante, ma vivo. E quella vita, nonostante tutto, non aveva alcuna intenzione di spegnersi.

I volontari e alcuni cittadini, accorsi dopo la segnalazione, hanno capito subito che la situazione era gravissima. Gli accertamenti veterinari hanno rivelato un femore rotto e una severissima ernia diaframmatica. Le sue condizioni erano disperate. Ogni respiro era una lotta.

Eppure lui non ha mai mollato.

È partita così una grande catena di solidarietà. Dal Gargano si è mobilitato un intero cuore collettivo. Da Manfredonia a Monte Sant’Angelo, fino all’arrivo tra le braccia di Francesca Paxia e dell’associazione “Sulle Orme di Enea”, da anni impegnata nella tutela e nella protezione degli animali. Mani esperte, cure attente, amore infinito.

Nonostante il dolore, nonostante gli interventi delicati e la paura di non farcela, quel piccolo maremmano ha continuato a mangiare, a reagire, a guardare il mondo con occhi pieni di una voglia di vivere commovente. Come se sapesse che qualcuno stava lottando per lui.

Sono stati giorni difficili, fatti di sale operatorie, attese interminabili, speranze appese a un filo. Ma quel filo non si è mai spezzato.

Forse non è un caso che sia stato trovato proprio il 4 ottobre. Nel giorno di San Francesco, simbolo di amore e rispetto per ogni creatura, quel cucciolo è stato strappato a una morte che sembrava certa. Come se qualcuno, dall’alto, avesse deciso che la sua storia non doveva finire su quel tratturo coperto di catrame.

Oggi quel piccolo guerriero è felice.

Corre. Gioca. Vive. Ha dei padroni che lo amano profondamente, che lo guarda sapendo di avere accanto un miracolo. Perché lui non è solo un cane salvato: è il simbolo di ciò che può accadere quando l’indifferenza lascia spazio alla responsabilità, quando il dolore incontra la solidarietà.

Da un campo isolato del Gargano a una casa piena d’amore.

La sua storia ci ricorda che a volte basta fermarsi, ascoltare un lamento nel silenzio e scegliere di non voltarsi dall’altra parte. E che anche il più fragile dei cuccioli può insegnarci la forza immensa della vita.