Home // Manfredonia // “Impianto di biometano a Manfredonia: trasparenza e coinvolgimento indispensabili”

IMPIANTO BIOMETANO “Impianto di biometano a Manfredonia: trasparenza e coinvolgimento indispensabili”

"Non si tratta ovviamente di una posizione pregiudiziale sull’impianto, nessuna ostilità a priori"

"Impianto di biometano a Manfredonia: trasparenza e coinvolgimento indispensabili"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //
“Ho preso visione dell’istanza di avvio del procedimento di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) presso la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano avanzato e ammendante organico nel territorio del Comune di Manfredonia”.
Si tratta di un intervento di rilevanti dimensioni: l’impianto prevede il trattamento di 50.000 tonnellate annue di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 12.800 tonnellate annue di sfalci del verde, con produzione di biometano da immettere nella rete SNAM esistente. Numeri importanti, che comportano potenziali impatti significativi sul traffico veicolare, sulle emissioni atmosferiche e odorigeno, e sulla vita quotidiana dei cittadini. Pur essendo consapevole che la competenza autorizzativa spetta alla Provincia e alla Regione, ritengo che il Comune di Manfredonia non possa assumere un ruolo marginale o da spettatore. Il territorio comunale è direttamente interessato e i cittadini e le cittadine hanno diritto a piena trasparenza e partecipazione”.
Michela Quitadamo, immagine d’archivio
Per questo motivo, ho deciso di presentare una richiesta formale di accesso agli atti alla Provincia di Foggia, al fine di acquisire la documentazione relativa al progetto, tra cui:
la copia integrale della documentazione tecnica presentata dal proponente;
il cronoprogramma previsto per il procedimento autorizzativo;
le modalità e i tempi di convocazione della Conferenza dei Servizi;
eventuali pareri già acquisiti da altri enti competenti;
chiarimenti su tipologie e provenienza dei rifiuti, quantitativi autorizzati, sistemi di controllo delle emissioni, impatto sul traffico e modalità di monitoraggio post-autorizzazione”.
“Non si tratta ovviamente di una posizione pregiudiziale sull’impianto, nessuna ostilità a priori, ma solo la necessità di garantire il diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati e coinvolti in un procedimento con potenziale impatto sul territorio. Seguirò con attenzione tutto l’iter autorizzativo e vigilerò affinché ci siano piena condivisione e trasparenza in ogni fase, nel rispetto delle competenze e dell’interesse pubblico. La partecipazione e la responsabilità istituzionale non sono opzionali: sono un dovere verso la comunità”.
Lo riporta Michela Quitadamo, Consigliera comunale, capogruppo MOLO21, Commissione Ambiente.

