"Impianto di biometano a Manfredonia: trasparenza e coinvolgimento indispensabili"

“Si tratta di un intervento di rilevanti dimensioni: l’impianto prevede il trattamento di 50.000 tonnellate annue di FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) e 12.800 tonnellate annue di sfalci del verde, con produzione di biometano da immettere nella rete SNAM esistente. Numeri importanti, che comportano potenziali impatti significativi sul traffico veicolare, sulle emissioni atmosferiche e odorigeno, e sulla vita quotidiana dei cittadini. Pur essendo consapevole che la competenza autorizzativa spetta alla Provincia e alla Regione, ritengo che il Comune di Manfredonia non possa assumere un ruolo marginale o da spettatore. Il territorio comunale è direttamente interessato e i cittadini e le cittadine hanno diritto a piena trasparenza e partecipazione”.