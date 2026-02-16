La Tucson Angel Manfredonia ritrova il successo: Libertas Foggia ko dopo un terzo quarto dominante

Torna alla vittoria la Tucson Angel Manfredonia, che supera con autorità la New Libertas Basket Foggia al termine di una gara combattuta nei primi venti minuti ma indirizzata in maniera decisiva da un sontuoso terzo periodo dei sipontini. Il punteggio finale di 78-59 certifica la crescita di una squadra che continua a dimostrare solidità e ambizione nel campionato di Divisione Regionale 1 Puglia.

Equilibrio nei primi due quarti

L’avvio di gara è stato caratterizzato da grande equilibrio. Nel primo periodo le due formazioni si sono affrontate punto a punto, chiudendo sul 19-19, con Marco Grasso protagonista per i padroni di casa grazie agli 8 punti messi subito a referto.

Copione simile anche nella seconda frazione, con continui ribaltamenti di fronte e difese non sempre impeccabili da entrambe le parti. La Libertas Foggia è riuscita a sfruttare alcune disattenzioni difensive dei biancoazzurri, restando pienamente in partita fino all’intervallo lungo, raggiunto sul 34-34.

Il terzo quarto che cambia la partita

Il match si decide al rientro dagli spogliatoi. La Tucson Angel Manfredonia alza drasticamente l’intensità difensiva, trovando ritmo e fluidità anche in attacco. Il parziale di 31-8 rappresenta la svolta dell’incontro e testimonia la superiorità mostrata dai sipontini in questa fase.

Protagonisti del break sono stati Federico Ciociola, autore di 10 punti nel periodo, il capitano Vuovolo, che ha firmato 9 punti, e Ibra Ba, capace di realizzare tutti gli 8 punti personali proprio nella terza frazione.

Tentativo di rimonta respinto

Nell’ultimo quarto la Libertas Foggia ha provato a rientrare in partita, cercando di ridurre lo svantaggio con maggiore aggressività offensiva. La Tucson, però, ha gestito con maturità il vantaggio accumulato, mantenendo il controllo della gara fino alla sirena finale e conquistando una vittoria importante per classifica e morale.

Il successo conferma la crescita di un gruppo compatto e determinato, che sta dimostrando di poter competere con continuità in un campionato tecnico e competitivo come la DR1 pugliese.

Tabellini

Tucson Angel Manfredonia

Stankowski 11, Carmone 6, Federico Ciociola 16, Prencipe G., Prencipe D., Ba 8, Vuovolo 9, Ciociola A. 6, Grasso 14, Marzulli 4, Bottalico 2, Piemontese 2.

New Libertas Basket Foggia

Bonetti 14, Caracozzi, Di Franco 2, Morelli 10, Lombardi 5, Ferramosca 9, Cavallone M., Cavallone M. 2, De Lallo 9, Olivieri 4, Pileo 2.