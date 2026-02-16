( ilpost ) Milioni di dipendenti pubblici italiani attendono per anni somme che spetterebbero loro di diritto. Si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – o del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per chi è stato assunto prima del 2001 – cioè quella quota di retribuzione che il datore di lavoro accantona ogni mese e che deve essere liquidata alla fine del rapporto di lavoro, per dimissioni, licenziamento o pensionamento.

Nel settore privato il TFR viene normalmente corrisposto entro poche settimane dalla cessazione del rapporto. Nel pubblico impiego, invece, i tempi sono molto più lunghi: si può arrivare ad attendere anche diversi anni. E parliamo spesso di cifre rilevanti, nell’ordine di decine di migliaia di euro, che per molti rappresentano un sostegno fondamentale nel passaggio alla pensione o verso un nuovo impiego.

Perché il pagamento è differito

Le regole attuali risalgono agli anni della crisi dei debiti sovrani. Nel 2010, in piena emergenza finanziaria, il governo introdusse il pagamento rateizzato del TFS per importi superiori a 90 mila euro, con una prima attesa di sei mesi. L’anno successivo il termine fu esteso a 24 mesi (più tre per l’accredito), mentre nel 2013 la soglia scese a 50 mila euro, coinvolgendo così la maggior parte dei dipendenti pubblici.

Le tempistiche cambiano a seconda delle modalità di uscita dal lavoro.

Pensione di vecchiaia (67 anni) : l’attesa è di 9 mesi (ridotta recentemente da 12).

Pensione anticipata : il pagamento decorre solo dal momento in cui si sarebbe maturato il diritto alla pensione ordinaria, con il rischio di rinvii di diversi anni.

Dimissioni o licenziamento: valgono i termini più lunghi previsti dalla normativa.

Il differimento riguarda sia il TFR sia il TFS, nonostante le diverse modalità di calcolo.

Ritardi oltre i termini di legge

Il problema non è soltanto la dilazione prevista dalla normativa, ma anche il fatto che spesso i tempi stabiliti non vengono rispettati. La legge prevede il pagamento degli interessi in caso di ritardo, segno che il legislatore considera questa eventualità tutt’altro che remota.

Le procedure sono gestite dall’INPS e, tra calcoli e passaggi amministrativi, le tempistiche possono allungarsi ulteriormente. Gli ex dipendenti possono sollecitare tramite portale o PEC, ma senza reali garanzie di accelerazione.

Il nodo dei costi

Eliminare il pagamento differito avrebbe un impatto significativo sui conti pubblici. Secondo le stime dell’INPS, servirebbero circa 15,6 miliardi di euro per riportare il sistema a pagamenti immediati.

Nel 2019 il governo introdusse una convenzione con le banche per consentire l’anticipo del TFS/TFR, ma con interessi a carico del lavoratore, seppur a tassi agevolati. Una soluzione che molti hanno giudicato paradossale: pagare per ottenere somme già maturate.

I dubbi della Corte costituzionale

Negli ultimi anni la questione è approdata più volte davanti ai giudici. La Corte costituzionale si è pronunciata nel 2019 e nel 2023 dichiarando inammissibili i ricorsi, ma invitando il Parlamento a intervenire. In particolare, nel 2023 la Corte ha sottolineato come l’inflazione abbia eroso il valore delle somme ritardate e come la funzione stessa del TFR – sostegno economico nella fase di transizione – venga svuotata da attese troppo lunghe.

Il 10 febbraio si sono tenute nuove udienze su ricorsi presentati dai TAR di Lazio e Marche. Nella memoria difensiva, l’INPS ha ribadito l’elevato costo di un eventuale superamento del sistema attuale e ha sostenuto che il differimento avrebbe anche una funzione “prudenziale”, per evitare che le somme vengano spese immediatamente. Una tesi che ha suscitato polemiche.

La sentenza è attesa entro fine marzo. Se anche questa volta il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, è probabile che la Corte rinnovi l’invito al legislatore a riformare una disciplina che da anni alimenta malcontento tra i lavoratori pubblici. Fonte: Il Post