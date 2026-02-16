Il Consiglio comunale di Manfredonia è stato convocato in sessione ordinaria per venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 15, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. L’avviso di convocazione, firmato dal presidente del Consiglio comunale, fissa un ordine del giorno incentrato in larga parte sui principali provvedimenti economico-finanziari dell’ente.

Tra i primi punti in discussione figura l’approvazione dei verbali della seduta precedente, passaggio formale previsto dal regolamento consiliare. Seguirà la comunicazione relativa a un prelievo dal fondo di riserva disposto dalla Giunta comunale per far fronte alle spese connesse al referendum confermativo fissato per il 22 e 23 marzo 2026, in regime di esercizio provvisorio.

Il cuore della seduta sarà rappresentato dai provvedimenti legati alla fiscalità locale e alla programmazione triennale. In agenda è prevista la determinazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2026, insieme all’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per la stessa annualità. In discussione anche la conferma dell’addizionale comunale IRPEF per il 2026.

Spazio inoltre alla TARI: l’amministrazione propone la conferma delle tariffe già deliberate per il 2025 nell’ambito del ciclo di programmazione 2026-2028, con riferimento all’annualità 2026, attraverso un provvedimento ponte in attesa degli ulteriori sviluppi del piano finanziario.

All’ordine del giorno compare anche l’adempimento relativo alla verifica delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, con la determinazione dei prezzi di cessione.

Il passaggio politicamente più rilevante sarà l’esame e l’approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (NADUP) 2026-2028 e del Bilancio di previsione 2026-2028. Si tratta dell’atto fondamentale attraverso il quale vengono definite risorse, priorità e indirizzi amministrativi per il prossimo triennio.

Testi e allegati delle proposte risultano consultabili attraverso la piattaforma dei servizi online del Comune. La seduta si preannuncia centrale per gli equilibri finanziari dell’ente e per l’impostazione dell’azione amministrativa dei prossimi anni.