Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone

Professionista stimato e conosciuto in città, l’avvocato Sciannandrone lascia un profondo vuoto non solo nella sua famiglia ma anche tra colleghi, amici e quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Nel corso della sua attività forense si era distinto per competenza, rigore e senso del dovere, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia con assistiti e collaboratori.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, la madre, il suocero, i fratelli e la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Le esequie saranno celebrate martedì 17 febbraio alle ore 10.00 presso la Chiesa parrocchiale San Giuseppe. La camera ardente è allestita nell’abitazione di via Raffaele Basso 17.

La comunità sipontina si stringe con affetto attorno alla famiglia Sciannandrone in questo momento di grande dolore.