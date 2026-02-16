Edizione n° 5979

BALLON D'ESSAI

DON PATRICIELLO // Caivano, minacce a Don Patriciello: «Si può uccidere anche con la lingua»
16 Febbraio 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

DOCENTEAGGREDITO FOGGIA // Docente aggredito all’Einaudi di Foggia, il CNDDU: “È un attacco alla scuola e alla democrazia”
16 Febbraio 2026 - ore  10:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone

PARIDE SCIANNANDRONE Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone

Professionista stimato e conosciuto in città, l’avvocato Sciannandrone lascia un profondo vuoto non solo nella sua famiglia ma anche tra colleghi, amici

Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone

Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone - funer24

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //
Manfredonia piange la prematura scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone, venuto a mancare all’età di 52 anni, munito dei conforti religiosi.

Professionista stimato e conosciuto in città, l’avvocato Sciannandrone lascia un profondo vuoto non solo nella sua famiglia ma anche tra colleghi, amici e quanti hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali. Nel corso della sua attività forense si era distinto per competenza, rigore e senso del dovere, costruendo nel tempo un rapporto di fiducia con assistiti e collaboratori.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli, la madre, il suocero, i fratelli e la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

Le esequie saranno celebrate martedì 17 febbraio alle ore 10.00 presso la Chiesa parrocchiale San Giuseppe. La camera ardente è allestita nell’abitazione di via Raffaele Basso 17.

La comunità sipontina si stringe con affetto attorno alla famiglia Sciannandrone in questo momento di grande dolore.

1 commenti su "Manfredonia in lutto per la scomparsa dell’avvocato Paride Sciannandrone"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO