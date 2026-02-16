Manfredonia. In ricordo di Lucia Stelluti, ex campionessa sipontina dell’atletica

Manfredonia – Nelle immagini catturate durante i campionati di atletica, tra i campi della suggestiva Puglia e quelli disseminati lungo la Penisola, emergeva con forza la figura di un’atleta straordinaria della S.A.F. di Manfredonia, guidata dal presidente e tecnico Michele Losito. Quelle fotografie, gentilmente inviate dallo stesso Losito durante una mattinata di lavoro, oggi raccontano molto più di una stagione sportiva: raccontano la storia e la memoria di Lucia Stelluti, ex campionessa sipontina, prematuramente scomparsa all’età di 67 anni.

Lucia lascia un vuoto profondo nel cuore di quanti l’hanno conosciuta, stimata e ammirata sui campi sportivi. Fin da quando ero bambino, la vedevo allenarsi e gareggiare con la U.S. San Michele, sempre sotto la guida attenta di Losito. Dotata di un talento fuori dal comune e di una flessibilità muscolare sorprendente, Lucia si distingueva per l’eleganza e la leggerezza nello stacco da terra, per quella naturale aerodinamicità che la rendeva unica in pista, insieme al suo straordinario gruppo di squadra.

I ricordi più intensi risalgono alle primavere agonistiche, agli anni della giovinezza trascorsi tra gare, allenamenti e sacrifici. A Manfredonia non si respirava soltanto calcio, ma anche una forte e autentica passione per l’atletica, che contribuì a rendere la città conosciuta anche a livello nazionale. Lucia Stelluti collezionò successi su successi, come più volte raccontato con orgoglio dal suo mentore Michele Losito.

Terminata la carriera agonistica, Lucia intraprese la professione di insegnante in diverse scuole, portando con sé la stessa determinazione e lo stesso dinamismo che l’avevano contraddistinta in pista. Era una donna forte, determinata, capace di trasmettere passione, disciplina e dedizione ai suoi studenti, lasciando un segno anche nel mondo della didattica.

Pochi giorni fa, purtroppo, Lucia ha affrontato la sua ultima gara, quella più difficile. Non è riuscita a superare quell’asticella che per anni aveva saltato con sudore, anima e cuore. Il mondo dello sport e della scuola perde una figura di grande valore umano e professionale.

Il suo ricordo, però, continuerà a vivere nelle menti e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di condividere con lei un tratto di strada, in pista come nella vita.

A cura di Claudio Castriotta