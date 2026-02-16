Edizione n° 5979

Home // Economia // Mimit, 50 milioni per formare personale delle Pmi del Mezzogiorno

MIMIT 50 MILIONI Mimit, 50 milioni per formare personale delle Pmi del Mezzogiorno

Il 40% delle risorse per le filiere automotive, moda, tessile e arredamento

FONTE: MISE

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Economia // Manfredonia //
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha istituito un fondo di 50 milioni a fondo perduto per sostenere la formazione del personale delle Pmi nel Mezzogiorno, in particolare, su processi di transizione tecnologica, digitale e verde.

Possono attingere alle risorse, che rientrano nel Piano nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, – si legge in una nota Mimit – le imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Come previsto dal decreto direttoriale del 10 febbraio 2026 le domande per richiedere gli incentivi dovranno essere inviate dal 21 aprile al 23 maggio 2026 allo sportello online di Invitalia. I progetti di formazione, che potranno essere anche sovraregionali, dovranno rientrare nei seguenti settori industriali: aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente; tecnologie digitali; tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; biotecnologie; processi di transizione verde e digitale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità." (Frida Kahlo)

Anonimo

LASCIA UN COMMENTO