Edizione n° 5979

Home // Foggia // Premio lirico “Umberto Giordano” 2026, il Comune co-organizza e stanzia 9mila euro

PREMIO GIORDANO Premio lirico “Umberto Giordano” 2026, il Comune co-organizza e stanzia 9mila euro

L’atto richiama la delibera di Giunta che approva la partecipazione dell’Ente come co-organizzatore e definisce le linee dell’iniziativa

TEATRO UMBERTO GIORDANO, IMMAGINE D'ARCHIVIO

TEATRO UMBERTO GIORDANO, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

Foggia conferma l’investimento sulla cultura e sul legame identitario con il compositore a cui è intitolato il teatro cittadino. Con determina dell’Area 10 – Cultura e Partecipate, il Comune dispone l’assunzione dell’impegno di spesa per la co-organizzazione della XXIV edizione del Concorso – Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano” (anno 2026), prevedendo un contributo fino a 9.000 euro.

L’atto richiama la delibera di Giunta che approva la partecipazione dell’Ente come co-organizzatore e definisce le linee dell’iniziativa, che si svolge a Foggia con fulcro nel Teatro “U. Giordano”. Il contributo comunale sarà erogato alla direttrice artistica previa rendicontazione delle spese sostenute, con presentazione di documentazione contabile.

Il calendario inserito nella determina dettaglia l’utilizzo degli spazi: 9 febbraio 2026 “Preludio Giordaniano” (sala Fedora), 10 febbraio concerto di inaugurazione, 11 febbraio giornata del concorso, 12 febbraio concerto di gala dei vincitori con prove e allestimento. È previsto anche l’uso gratuito di alcuni strumenti (tra cui il pianoforte legato alla tradizione del teatro), mentre restano a carico degli organizzatori gli oneri di accordatura e non è incluso il service audio-luci.

La determina sintetizza inoltre le componenti artistiche e organizzative: due conferenze-concerto introduttive (“Preludi”), una sezione espositiva con opere fotografiche ispirate a Giordano e la fase concorsuale che culmina con una prova finale davanti a una giuria di esperti, con premi in denaro e opportunità professionali. Nel documento viene indicata anche la necessità di coprire rimborsi spese legati a giuria e staff (ospitalità, viaggio, supporto operativo e comunicazione).

Sul piano amministrativo, l’atto evidenzia l’assenza di conflitti di interesse e disciplina la pubblicazione all’albo e nella sezione “Amministrazione trasparente”. La spesa di 9.000 euro viene imputata al capitolo dedicato ai contributi per manifestazioni culturali, con riferimenti puntuali agli impegni di bilancio. 

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

