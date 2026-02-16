FOGGIA – Un incontro pubblico per discutere le ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia. L’appuntamento è in programma il 19 febbraio alle ore 18.30 presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi 22.
Al centro dell’iniziativa, dal titolo “Referendum sulla giustizia – Perché Sì”, un confronto aperto sui temi della riforma della giustizia, con l’obiettivo di approfondire contenuti, motivazioni e ricadute delle proposte referendarie.
Ospite d’eccezione sarà Beppe Signori, leggenda del calcio italiano, che nel corso della serata racconterà la propria vicenda giudiziaria, offrendo una testimonianza personale sul rapporto tra cittadino e sistema giudiziario.
Ad introdurre l’incontro sarà l’on. avv. Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia.
Interverranno inoltre:
-
Avv. Pasquale Rinaldi, presidente del Comitato per il Sì, già docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Foggia;
-
Avv. Gianfranco Di Sabato, membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia;
-
Avv. Michele Arena, membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia;
-
Avv. Vincenzo Pece, pubblicista.
L’incontro si propone come momento di approfondimento e dibattito pubblico su una materia di particolare rilevanza istituzionale, offrendo ai cittadini l’opportunità di ascoltare esperienze dirette e analisi tecniche da parte di professionisti del settore.
