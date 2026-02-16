Edizione n° 5979

BALLON D'ESSAI

DON PATRICIELLO // Caivano, minacce a Don Patriciello: «Si può uccidere anche con la lingua»
16 Febbraio 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

DOCENTEAGGREDITO FOGGIA // Docente aggredito all’Einaudi di Foggia, il CNDDU: “È un attacco alla scuola e alla democrazia”
16 Febbraio 2026 - ore  10:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Manfredonia: il 19 febbraio Beppe Signori all’Auditorium dei Celestini

RE Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Manfredonia: il 19 febbraio Beppe Signori all’Auditorium dei Celestini

Al centro dell’iniziativa, dal titolo “Referendum sulla giustizia – Perché Sì”, un confronto aperto sui temi della riforma della giustizia

BEPPE SIGNORI - Fonte: ilmessaggero

BEPPE SIGNORI - Fonte: ilmessaggero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – Un incontro pubblico per discutere le ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia. L’appuntamento è in programma il 19 febbraio alle ore 18.30 presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini, in Corso Manfredi 22.

Al centro dell’iniziativa, dal titolo “Referendum sulla giustizia – Perché Sì”, un confronto aperto sui temi della riforma della giustizia, con l’obiettivo di approfondire contenuti, motivazioni e ricadute delle proposte referendarie.

Ospite d’eccezione sarà Beppe Signori, leggenda del calcio italiano, che nel corso della serata racconterà la propria vicenda giudiziaria, offrendo una testimonianza personale sul rapporto tra cittadino e sistema giudiziario.

Ad introdurre l’incontro sarà l’on. avv. Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia.

Interverranno inoltre:

  • Avv. Pasquale Rinaldi, presidente del Comitato per il Sì, già docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Foggia;

  • Avv. Gianfranco Di Sabato, membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia;

  • Avv. Michele Arena, membro della Camera Penale del Tribunale di Foggia;

  • Avv. Vincenzo Pece, pubblicista.

L’incontro si propone come momento di approfondimento e dibattito pubblico su una materia di particolare rilevanza istituzionale, offrendo ai cittadini l’opportunità di ascoltare esperienze dirette e analisi tecniche da parte di professionisti del settore.

1 commenti su "Referendum sulla giustizia, incontro pubblico a Manfredonia: il 19 febbraio Beppe Signori all’Auditorium dei Celestini"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO