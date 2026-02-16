La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la Relazione sulla performance 2023, con deliberazione n. 46 del 13 febbraio 2026. Il documento rappresenta la rendicontazione consuntiva dei risultati organizzativi e individuali rispetto agli obiettivi programmati nel ciclo della performance.

Nel testo si riconosce espressamente il ritardo con cui si arriva all’approvazione, attribuendolo anche agli interventi e al contributo di soggetti istituzionali succedutisi nel tempo. Tuttavia, l’Amministrazione sottolinea che lo strumento resta utile e “idoneo” per dare evidenza agli stakeholder, interni ed esterni, dei risultati 2023 e chiudere – seppur tardivamente – il relativo ciclo di gestione.

La delibera richiama la funzione della Relazione annuale sulla performance: da un lato, come strumento di miglioramento gestionale (per riprogrammare obiettivi e risorse alla luce dei risultati); dall’altro, come strumento di accountability, cioè di rendicontazione trasparente verso cittadini e portatori d’interesse..

I documenti “a monte”

Nella redazione sono stati considerati, tra gli altri, il DUP 2023-2025, il Bilancio di previsione 2023-2025, il PIAO 2023-2025 (con Piano della Performance e Piano anticorruzione come sottosezioni) e il Rendiconto 2023. L’atto evidenzia inoltre che la Relazione, per produrre pienamente i propri effetti, sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione.

Collegamento con i premi di risultato

Passaggio centrale: la validazione da parte del Nucleo di Valutazione è indicata come presupposto per l’erogazione dei premi di risultato al personale dipendente, in base alle valutazioni individuali. La delibera dispone anche la pubblicazione sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, quale informativa ai destinatari delle azioni e attività dell’Ente.