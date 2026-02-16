ROMA – La Lega Serie A accelera su due fronti: da un lato la riforma dell’utilizzo del VAR, dall’altro un’operazione di mercato che intreccia calcio e intrattenimento digitale. Nell’assemblea di oggi, infatti, i club hanno dato il via libera all’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza di Fantacalcio, piattaforma storica del gioco online legato al campionato.

Ad annunciarlo è stato il presidente Ezio Simonelli, intervenuto al termine della riunione: l’obiettivo, ha spiegato, è rafforzare il prodotto anche attraverso l’integrazione con contenuti ufficiali della Lega, a partire dalle immagini.

Incontro il 23 marzo: club, arbitri e allenatori allo stesso tavolo

Il tema arbitrale resta però il più caldo, soprattutto dopo un fine settimana di polemiche legate al derby d’Italia Inter-Juventus. In questo contesto Simonelli ha comunicato una data che segna un passaggio politico importante: il 23 marzo è previsto un confronto diretto tra società, arbitri e allenatori.

L’idea è arrivare a una cornice più condivisa su cosa debba essere sanzionato e cosa no, distinguendo le situazioni “oggettive” (come il fuorigioco) dalle aree grigie in cui pesa l’interpretazione, a cominciare proprio dal VAR. Sul tavolo, ha sottolineato Simonelli, ci sono visioni diverse: c’è chi vorrebbe un VAR più “pervasivo”, e chi spinge per un modello “all’inglese”, limitato ai soli errori davvero evidenti.

VAR e cartellini: l’ipotesi che cambia tutto

Il punto più concreto, emerso nelle dichiarazioni del presidente, riguarda una possibile estensione del protocollo: consentire l’intervento del VAR anche sui cartellini gialli, e non soltanto sui secondi gialli che portano all’espulsione.

Secondo Simonelli, alcune controversie recenti avrebbero potuto essere risolte con strumenti più efficaci, come l’on field review, ribadendo che lo scopo del VAR resta quello di correggere “errori evidenti”. Il principio guida, ha aggiunto, è aumentare l’oggettività delle decisioni pur sapendo che l’errore zero non esiste.

La visita di Cardinale e il nodo orari: la Serie A guarda agli USA

Durante l’assemblea c’è stato spazio anche per un segnale “internazionale”: la prima visita in Lega di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird (fondo proprietario del Milan). Il confronto, ha riferito Simonelli, ha toccato anche le prospettive di sviluppo del prodotto Serie A negli Stati Uniti e un tema strutturale: gli orari delle partite.

Le gare serali alle 20.45, secondo la Lega, penalizzano parte dei mercati esteri: a Est diventano troppo tarde, mentre negli USA finiscono per competere con i grandi sport americani. Un ragionamento che potrebbe riaprire il dossier sugli orari del campionato.

Operazione Fantacalcio: valutazione intorno ai 40 milioni

Sul versante business, la Lega ha incassato l’ok dei club per procedere con l’operazione Fantacalcio. La piattaforma – oggi in capo a Quadronica – avrebbe una valutazione complessiva attorno ai 40 milioni di euro. L’investimento stimato per acquisire la quota di maggioranza sarebbe quindi nell’ordine dei 20 milioni, con l’obiettivo di rendere l’offerta più ricca e “ufficiale”, integrando contenuti e asset della Lega.

Una mossa che, se finalizzata, segnerebbe un passo ulteriore della Serie A verso la trasformazione in media company, mettendo le mani su uno dei prodotti più popolari tra i tifosi italiani.

Fonte: leggo.it