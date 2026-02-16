Edizione n° 5979

FOGGIA VALDITARA // Docente schiaffeggiato a Foggia, Valditara chiama il professore: “Lo Stato è al vostro fianco”
16 Febbraio 2026 - ore  17:50

CALEMBOUR

LA PENNA STOP // Arbitro La Penna verso lo stop di un mese dopo Inter-Juve. Scatta la denuncia per minacce di morte
16 Febbraio 2026 - ore  16:48

Spalletti punge Chivu: «Inaccettabile dare del bischero a Kalulu». E su Bastoni in Nazionale: «Decida Gattuso»

"BISCHERO KALULU" Spalletti punge Chivu: «Inaccettabile dare del bischero a Kalulu». E su Bastoni in Nazionale: «Decida Gattuso»

Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, debba prendersi del bischero da Chivu: è difficilmente accettabile

LUCIANO SPALLETTI - fonte: juventus.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Il profilo // Sport //

Vigilia di Champions League dal clima rovente per la Juventus. Alla conferenza stampa prima dell’andata dei playoff contro il Galatasaray, Luciano Spalletti torna sull’episodio che ha infiammato l’ultimo Inter-Juve e risponde con parole dure alle dichiarazioni di Cristian Chivu.

Al centro della polemica l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby d’Italia. L’allenatore nerazzurro aveva difeso Alessandro Bastoni parlando di un «pugno» ricevuto e sottolineando come il difensore bianconero, già ammonito, avrebbe dovuto «tenere le mani a posto». Parole che non sono andate giù al tecnico juventino.

INTER - JUVE - FONTE ADNKRONOS
INTER – JUVE – FONTE ADNKRONOS

«Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, debba prendersi del bischero da Chivu: è difficilmente accettabile», ha dichiarato Spalletti ai microfoni di Sky Sport. Una stoccata netta, anche se accompagnata da un tentativo di stemperare la tensione: «Conosco bene Chivu, si sarà accorto di aver sbagliato. Potrei parlare del comportamento dei giocatori dell’Inter, ma non lo faccio».

Spalletti ha poi allargato il discorso al tema delle simulazioni, senza però tornare direttamente sull’episodio incriminato: «La simulazione è una cosa che disturba il calcio, offende il professionista e il gioco stesso. Ma non voglio più parlare di questo, sarebbe tornare indietro».

Il tecnico bianconero ha preferito concentrarsi sulla prova dei suoi a San Siro: «Ai ragazzi ho detto che dopo quella gara sono orgoglioso di loro e che non li cambierei con nessuna squadra al mondo. Dobbiamo diventare più forti, al punto da non permettere agli altri di determinare le nostre partite».

La vicenda ha inevitabilmente aperto anche un dibattito in chiave azzurra. C’è chi, dopo l’episodio, ha ipotizzato una possibile esclusione di Bastoni dalle convocazioni del ct Gennaro Gattuso. Spalletti, ex commissario tecnico, invita però alla cautela: «Non bisogna creare condizionamenti alla volontà di Gattuso. Il ct deve essere libero di portare chi vuole. Io purtroppo non sono più commissario tecnico, ma so bene quanto sia importante poter decidere senza pressioni».
Parole che chiudono, almeno per ora, il capitolo polemiche. Ora la testa è rivolta all’Europa: contro il Galatasaray la Juventus cerca risposte sul campo, lasciando alle spalle le scorie del derby.

Lo riporta leggo.it

