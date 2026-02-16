Sporting Club Siponto, nuova guida per il triennio 2025-2028: Paolo Bianco presidente

FOGGIA – Si è svolta il 15 febbraio 2026, presso il salone dell’UAL, l’assemblea dei soci dello Sporting Club Siponto, convocata per il rinnovo delle cariche sociali e l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il triennio 2025-2028.

L’incontro ha registrato una partecipazione particolarmente numerosa, a testimonianza del forte senso di appartenenza che lega i soci alla storica associazione sipontina.

Dopo il saluto introduttivo e il ringraziamento ai soci da parte del presidente uscente Aldo Giagnorio, si sono aperte le operazioni di voto, svoltesi in un clima di serenità e partecipazione. Concluse le votazioni e ultimato lo scrutinio, sono stati proclamati gli eletti.

Alla guida dello Sporting Club Siponto, per il prossimo triennio, sarà Paolo Bianco, eletto Presidente. Entrano a far parte del Consiglio Direttivo i consiglieri Lucio De Flumeri, Antonella Quarato, Mariella La Forgia, Maria Assunta Manfredi, detta “Chicca”, Edgardo Liberato, detto “Eddy”, e Tancredi Schirone.

Nel Consiglio dei Probiviri risultano eletti Vittorio Di Stasio, Nicola Panunzio e Francesco Albanese, mentre nel Collegio dei Revisori dei Conti sono stati designati Michele Arena, Aldo Giagnorio ed Elisabetta Valleri.

Nel suo primo intervento ufficiale, il neopresidente Paolo Bianco ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e ha annunciato la nomina di Antonella Quarato a Vicepresidente e di Maria Assunta Manfredi, detta “Chicca”, a Segretario.

Ha quindi rivolto un invito alla collaborazione e alla partecipazione attiva, sottolineando l’importanza di operare come una grande famiglia per proseguire e rafforzare la lunga tradizione dello Sporting Club Siponto.

Fondato nel 1948, il sodalizio continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio, grazie alle sue attività ricreative, ludiche e culturali e all’impegno dimostrato negli anni in numerose iniziative di solidarietà, confermandosi una realtà viva e profondamente radicata nella comunità.