Torna l’allarme cormorani sul Gargano: pescatori preoccupati, perdite fino al 50% negli allevamenti

Si riaccende l’allarme legato alla presenza sempre più massiccia dei cormorani lungo il litorale pugliese e, in particolare, nell’area del Gargano. A lanciare l’allerta sono i pescatori e gli operatori dell’acquacoltura, che denunciano una situazione ormai critica nella laguna di Varano, sulla diga di Capaccio del Celone a Lucera e nella palude del Lago Salso a Manfredonia, dove si registrano segnalazioni sempre più frequenti.

A rilanciare le preoccupazioni del comparto è Coldiretti Pesca Puglia, che evidenzia come il fenomeno non sia circoscritto alla sola Capitanata. La presenza dei cormorani, infatti, viene segnalata anche in provincia di Bari, sia nel tratto costiero meridionale compreso tra Mola di Bari e Torre a Mare, sia nel nord barese tra Giovinazzo e Bisceglie, oltre che lungo la costa ionica di Taranto, a Gallipoli e lungo oltre quattrocento chilometri di litorale regionale.

Presenza “crescente e invasiva”

Secondo l’organizzazione agricola, la diffusione dei cormorani lungo le coste pugliesi sta provocando danni significativi agli impianti di allevamento ittico, compromettendo la sostenibilità economica delle aziende. Le stime parlano di perdite comprese tra il 25% e il 50% delle semine di avannotti, con percentuali variabili in base alla posizione degli impianti, al periodo dell’anno e alle tecniche di allevamento adottate.

I dati forniti da Coldiretti Pesca Puglia indicano che ogni cormorano può consumare oltre 10 chilogrammi di pesce al mese, pari a più di 300 grammi al giorno. L’attività predatoria, inoltre, non provoca solo la morte diretta delle specie ittiche, ma lascia spesso esemplari feriti, con il conseguente aumento del rischio di diffusione di malattie e parassiti.

Popolazione in forte aumento

Negli ultimi venticinque anni il numero dei cormorani svernanti sarebbe cresciuto di circa venti volte. Un incremento che, secondo Coldiretti, risulterebbe strettamente collegato all’aumento delle popolazioni nidificanti nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale, con inevitabili ripercussioni sugli ecosistemi costieri italiani.

Gli effetti della predazione non si limitano alla riduzione del pescato. Gli operatori segnalano infatti uno stress cronico negli animali allevati, un rallentamento delle performance di crescita, un maggiore rischio sanitario e il danneggiamento delle reti e delle strutture di contenimento. Tutto ciò determina un aumento dei costi di gestione e una sensibile riduzione dei margini economici delle imprese.

Ripercussioni sull’ecosistema e sulla pesca

L’impatto dei cormorani interessa anche le specie foraggio, fondamentali per l’alimentazione naturale dei pesci più pregiati. Una dinamica che, secondo gli addetti ai lavori, rischia di compromettere ulteriormente l’equilibrio dell’ecosistema marino e l’intero comparto della pesca.

Per acquacoltori e pescatori professionali la riduzione del pescato rappresenta la principale criticità economica, mentre per i pescatori sportivi cresce il timore di un progressivo impoverimento degli stock ittici dovuto alla minore capacità riproduttiva naturale.

La richiesta di intervento alla Regione

Alla luce della situazione, Coldiretti Pesca Puglia ha formalmente chiesto un intervento all’assessorato regionale all’Agricoltura, sollecitando l’attivazione di misure di indennizzo o compensazione economica per le imprese danneggiate. L’organizzazione propone inoltre il riconoscimento delle predazioni dei cormorani come causa legittima di perdita produttiva nell’ambito degli strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari.

Tra le richieste avanzate anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con le rappresentanze del settore, finalizzato all’individuazione di soluzioni strutturali e gestionali per mitigare il fenomeno, nel rispetto della normativa ambientale e della tutela della biodiversità.

Coldiretti Pesca Puglia si è infine dichiarata disponibile a fornire dati tecnici, stime dettagliate delle perdite e segnalazioni puntuali sugli impianti coinvolti, sottolineando come la salvaguardia delle aziende maricole rappresenti un elemento strategico per la tenuta economica e occupazionale della blue economy pugliese.

