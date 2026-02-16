La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) per l’anno 2026, con deliberazione n. 45 del 13 febbraio 2026. L’atto aggiorna gli strumenti e le regole che disciplinano la valutazione della performance organizzativa e individuale, nel solco del D.Lgs. 150/2009 e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017. Il documento, si legge, serve a comunicare con chiarezza ai dipendenti le prestazioni attese, fissare standard di comportamento, responsabilizzare su obiettivi individuali e collettivi e valorizzare competenze e merito.

Le novità: valutazione meno “unidirezionale”

La delibera richiama la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione del 28 novembre 2023, che spinge le amministrazioni a valutare anche la capacità di esercitare adeguatamente la leadership e a superare una logica esclusivamente gerarchica, prevedendo modalità di valutazione “dal basso”, tra pari, con confronto tra dirigenti e possibili feedback di stakeholder esterni. Viene inoltre citata l’attenzione per obiettivi legati alla formazione e per la differenziazione delle valutazioni.

Confronto con sindacati e parere vincolante del Nucleo di valutazione

Nel percorso di approvazione, l’Ente dà conto dell’avvio del confronto con RSU e organizzazioni sindacali (nota del 19 settembre 2025), concluso con incontri terminati il 24 ottobre 2025 e con proposte emendative recepite nel testo. Successivamente il documento è stato trasmesso al Nucleo di valutazione per il parere vincolante, ottenendo esito favorevole (protocollo del 23 gennaio 2026). Il nuovo SMVP è composto da 17 articoli e da due allegati: l’Allegato A sulla disciplina di dettaglio per valutazione di comportamenti organizzativi e competenze; l’Allegato B con schede di assegnazione obiettivi e valutazione della performance individuale. L’atto precisa che il sistema approvato sarà utilizzato a partire dal corrente anno, restando fermo il metodo precedente per le annualità pregresse, e che non comporta impegni di spesa. Prevista anche la trasmissione alla RSU e la pubblicazione in “Amministrazione trasparente.