Edizione n° 5978

BALLON D'ESSAI

DON PATRICIELLO // Caivano, minacce a Don Patriciello: «Si può uccidere anche con la lingua»
16 Febbraio 2026 - ore  09:13

CALEMBOUR

SCHLEIN DDL BONGIORNO // Regione Puglia – Schlein: “Ddl Bongiorno irricevibile, Meloni torni indietro”
15 Febbraio 2026 - ore  13:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // “Verità e giustizia per Camilla”. Lettera aperta di Michele, Roberta e Matteo Di Pumpo: “Non è stato un ‘banale incidente’”

“Verità e giustizia per Camilla”. Lettera aperta di Michele, Roberta e Matteo Di Pumpo: “Non è stato un ‘banale incidente’”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Stato news //

Verità e giustizia per Camilla: i familiari alla Cassazione il 19 febbraio

Lettera aperta di Michele, Roberta e Matteo Di Pumpo: “Non si colpevolizzi la vittima. Non è stato un ‘banale incidente’”

FOGGIA — “La nostra vita è cambiata per sempre, la sera del 26 gennaio 2022”. Comincia così la lettera aperta firmata da Michele, Roberta e Matteo, genitori e fratello di Camilla Di Pumpo, la 25enne morta in un violento impatto stradale avvenuto in pieno centro abitato a Foggia. La famiglia, alla vigilia di un nuovo passaggio giudiziario, torna a raccontare la vicenda e a chiedere attenzione: giovedì 19 febbraio la Corte di Cassazione dovrà decidere sull’ammissibilità del ricorso presentato dai familiari.

Secondo quanto ricostruiscono, Camilla stava rientrando a casa a bordo di una Fiat Panda al termine di una giornata come tante quando, a un incrocio, l’auto sarebbe stata “letteralmente travolta” da una vettura lanciata — sostengono — a “velocità folle”. Camilla era alla guida e “non ha avuto scampo”: è morta a causa delle molteplici fratture e lesioni riportate.

La giovane aveva 25 anni. Dopo la laurea in Giurisprudenza, stava svolgendo la pratica forense: il suo obiettivo, raccontano i familiari, era diventare avvocata penalista, un sogno coltivato con determinazione e passione.

“Chiunque avrebbe potuto essere lei”

Nelle parole dei familiari, l’incrocio e la dinamica dell’impatto restituiscono un messaggio che va oltre il caso personale: “Chiunque avrebbe potuto essere lei e morire come lei. Nessuno poteva proteggerla, nessuno poteva aiutarla”. Un dolore, scrivono, che non si attenua: “Ci restano ricordi e fotografie, ma non rendono più sopportabile l’assenza. Continuiamo a chiederci come sarebbe stata la nostra vita con lei. Come sarebbe stata la sua”.

Camilla viene descritta come una ragazza “determinata, autentica, leale”, capace di donare affetto e di credere “nei valori della giustizia e dell’equità”. “Chi l’ha conosciuta anche solo per un attimo — aggiungono — non potrà mai dimenticare il suo sguardo o il suo sorriso”.

Il percorso giudiziario: “Un calvario”

Il cuore della lettera è però la denuncia di un percorso processuale definito “lungo e faticoso” e, soprattutto, doloroso. I familiari spiegano di essersi sentiti trascinati in un “calvario” proprio dentro quelle aule di tribunale che Camilla “amava” e avrebbe voluto frequentare per tutta la vita.

Nel testo emerge la contestazione più forte: la famiglia sostiene che si sia arrivati a rendere Camilla “corresponsabile della propria morte”, tentando di “colpevolizzare la vittima”. E denuncia che l’episodio sarebbe stato trattato come un “banale incidente stradale”, con una perizia tecnica — da loro definita “discutibile e contraddittoria” — sulla velocità dei veicoli diventata l’elemento centrale delle valutazioni.

I familiari ricordano inoltre, sempre nella loro ricostruzione, comportamenti successivi dell’uomo ritenuto responsabile: “Non ha soccorso Camilla”, scrivono, e avrebbe tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità “inscenando un’improbabile sostituzione alla guida con il padre”, “senza mai chiedere scusa o dimostrarsi dispiaciuto”. Da cittadini, prima ancora che da familiari, affermano di non poter accettare un esito che ritengono “solo sulla carta”.

L’appello: “Una preghiera per Camilla e per i magistrati”

La decisione attesa il 19 febbraio rappresenta, per Michele, Roberta e Matteo, un passaggio cruciale. Nella lettera spiegano di aver scelto di non arrendersi, nonostante chi li invitava a “lasciare perdere”, arrivando fino alla Suprema Corte “sopportando tante amarezze”.

Il loro appello non è soltanto per Camilla: “Non è imputabile semplicemente a una guida spericolata — scrivono — ma rispecchia uno stile di vita, un modo sprezzante di affermarsi ignorando regole elementari di civiltà e sicurezza, calpestando e mettendo irresponsabilmente a repentaglio altre vite”.

Chiedono “una preghiera” per Camilla e anche “per i magistrati” chiamati a decidere: perché possano trovare “Verità e Giustizia” nelle carte e nei fascicoli. E concludono ringraziando “di cuore” chi è rimasto loro accanto, anche senza conoscerli, condividendo il peso del lutto.

La lettera è firmata: Michele, Roberta e Matteo, “genitori e fratello di Camilla”. In chiusura, una frase che è insieme promessa e testimonianza: “Vivi come Camilla”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO