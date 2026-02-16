“Verità e giustizia per Camilla”. Lettera aperta di Michele, Roberta e Matteo Di Pumpo: “Non è stato un ‘banale incidente’”

Verità e giustizia per Camilla: i familiari alla Cassazione il 19 febbraio

Lettera aperta di Michele, Roberta e Matteo Di Pumpo: “Non si colpevolizzi la vittima. Non è stato un ‘banale incidente’”

FOGGIA — “La nostra vita è cambiata per sempre, la sera del 26 gennaio 2022”. Comincia così la lettera aperta firmata da Michele, Roberta e Matteo, genitori e fratello di Camilla Di Pumpo, la 25enne morta in un violento impatto stradale avvenuto in pieno centro abitato a Foggia. La famiglia, alla vigilia di un nuovo passaggio giudiziario, torna a raccontare la vicenda e a chiedere attenzione: giovedì 19 febbraio la Corte di Cassazione dovrà decidere sull’ammissibilità del ricorso presentato dai familiari.

Secondo quanto ricostruiscono, Camilla stava rientrando a casa a bordo di una Fiat Panda al termine di una giornata come tante quando, a un incrocio, l’auto sarebbe stata “letteralmente travolta” da una vettura lanciata — sostengono — a “velocità folle”. Camilla era alla guida e “non ha avuto scampo”: è morta a causa delle molteplici fratture e lesioni riportate.

La giovane aveva 25 anni. Dopo la laurea in Giurisprudenza, stava svolgendo la pratica forense: il suo obiettivo, raccontano i familiari, era diventare avvocata penalista, un sogno coltivato con determinazione e passione.

“Chiunque avrebbe potuto essere lei”

Nelle parole dei familiari, l’incrocio e la dinamica dell’impatto restituiscono un messaggio che va oltre il caso personale: “Chiunque avrebbe potuto essere lei e morire come lei. Nessuno poteva proteggerla, nessuno poteva aiutarla”. Un dolore, scrivono, che non si attenua: “Ci restano ricordi e fotografie, ma non rendono più sopportabile l’assenza. Continuiamo a chiederci come sarebbe stata la nostra vita con lei. Come sarebbe stata la sua”.

Camilla viene descritta come una ragazza “determinata, autentica, leale”, capace di donare affetto e di credere “nei valori della giustizia e dell’equità”. “Chi l’ha conosciuta anche solo per un attimo — aggiungono — non potrà mai dimenticare il suo sguardo o il suo sorriso”.

Il percorso giudiziario: “Un calvario”

Il cuore della lettera è però la denuncia di un percorso processuale definito “lungo e faticoso” e, soprattutto, doloroso. I familiari spiegano di essersi sentiti trascinati in un “calvario” proprio dentro quelle aule di tribunale che Camilla “amava” e avrebbe voluto frequentare per tutta la vita.

Nel testo emerge la contestazione più forte: la famiglia sostiene che si sia arrivati a rendere Camilla “corresponsabile della propria morte”, tentando di “colpevolizzare la vittima”. E denuncia che l’episodio sarebbe stato trattato come un “banale incidente stradale”, con una perizia tecnica — da loro definita “discutibile e contraddittoria” — sulla velocità dei veicoli diventata l’elemento centrale delle valutazioni.

I familiari ricordano inoltre, sempre nella loro ricostruzione, comportamenti successivi dell’uomo ritenuto responsabile: “Non ha soccorso Camilla”, scrivono, e avrebbe tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità “inscenando un’improbabile sostituzione alla guida con il padre”, “senza mai chiedere scusa o dimostrarsi dispiaciuto”. Da cittadini, prima ancora che da familiari, affermano di non poter accettare un esito che ritengono “solo sulla carta”.

L’appello: “Una preghiera per Camilla e per i magistrati”

La decisione attesa il 19 febbraio rappresenta, per Michele, Roberta e Matteo, un passaggio cruciale. Nella lettera spiegano di aver scelto di non arrendersi, nonostante chi li invitava a “lasciare perdere”, arrivando fino alla Suprema Corte “sopportando tante amarezze”.

Il loro appello non è soltanto per Camilla: “Non è imputabile semplicemente a una guida spericolata — scrivono — ma rispecchia uno stile di vita, un modo sprezzante di affermarsi ignorando regole elementari di civiltà e sicurezza, calpestando e mettendo irresponsabilmente a repentaglio altre vite”.

Chiedono “una preghiera” per Camilla e anche “per i magistrati” chiamati a decidere: perché possano trovare “Verità e Giustizia” nelle carte e nei fascicoli. E concludono ringraziando “di cuore” chi è rimasto loro accanto, anche senza conoscerli, condividendo il peso del lutto.

La lettera è firmata: Michele, Roberta e Matteo, “genitori e fratello di Camilla”. In chiusura, una frase che è insieme promessa e testimonianza: “Vivi come Camilla”.