Vieste: Guardia Costiera soccorre passeggero colto da malore sulla motonave Venezia

Una richiesta di soccorso per un passeggero di nazionalità greca colto da improvviso malore a bordo della motonave VENEZIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Nella notte scorsa, intorno alle 03:00, la Sala Operativa della Capitaneria di Vieste ha ricevuto dalla Direzione Marittima di Bari una richiesta di soccorso per un passeggero di nazionalità greca colto da improvviso malore a bordo della motonave VENEZIA, a circa 30 miglia dal porto di Vieste e diretta a Igoumenitsa, Grecia.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al Reparto Operativo della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, che ha disposto l’intervento della motovedetta S.A.R. CP 880 e ha richiesto alla nave di dirigersi verso il porto di Vieste per velocizzare il trasbordo. Nonostante le avverse condizioni meteo, con forte pioggia e mare mosso, alle 04:00 sono iniziate le operazioni di soccorso a circa 15 miglia dalla costa.

Una volta completato il trasbordo, la motovedetta ha condotto il passeggero verso il porto di Vieste, dove il personale militare ha provveduto a sbarcare il paziente e ad affidarlo al personale medico per le cure necessarie e ulteriori accertamenti.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera conferma ancora una volta il suo ruolo fondamentale nella sicurezza della navigazione e nella salvaguardia della vita umana in mare, garantendo vigilanza, prevenzione e pronto intervento in situazioni di emergenza.

