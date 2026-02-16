Vieste, vandalizzato lo storico Trabucco di Molinella: rubata la rete da pesca e cime tagliate

VIESTE – Un gesto che ferisce storia, tradizione e identità marinara del Gargano. Amara sorpresa per i trabuccolanti della città di Vieste, che nelle scorse ore hanno scoperto il grave danneggiamento dello storico trabucco di Molinella, simbolo della cultura della pesca locale.

Ignoti hanno tagliato tutte le cime della struttura e sottratto la grande rete da pesca, rendendo di fatto inutilizzabile uno dei manufatti più rappresentativi del paesaggio costiero viestano.

La denuncia dell’associazione

A raccontare l’accaduto è stata l’Associazione La Rinascita dei Trabucchi storici, che ha diffuso immagini e testimonianze delle condizioni in cui è stato ritrovato il trabucco.

«Pensate di ferirci e intimorirci, ma questi atti meschini non fanno altro che rafforzarci», si legge nella nota dell’associazione, che sottolinea come episodi simili si siano già verificati in passato. «Ci rubate una rete, noi ne cuciremo altre due», è il messaggio di risposta lanciato dai trabuccolanti, determinati a non arrendersi di fronte a quello che definiscono un attacco al patrimonio storico e culturale del territorio.

Denuncia e lavori di ripristino

La comunità dei trabuccolanti viestani, profondamente amareggiata per l’accaduto, ha annunciato che nelle prossime ore presenterà denuncia alle autorità competenti, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il presidente dell’associazione, Matteo Silvestri, ha assicurato che, conclusi gli adempimenti formali, inizieranno immediatamente gli interventi per ripristinare la piena funzionalità del trabucco. Silvestri ha inoltre espresso vicinanza e solidarietà ai mastri trabuccolanti Natale Masella e Giuseppe Langianese, insieme alle rispettive famiglie, custodi di una tradizione secolare.

L’appello alle istituzioni

L’episodio riaccende il tema della tutela dei trabucchi, considerati veri e propri monumenti del paesaggio garganico. L’associazione ha rivolto un appello al Comune di Vieste e al Parco Nazionale del Gargano affinché vengano rafforzate le misure di sicurezza.

Secondo i trabuccolanti, sarebbe necessario dotare queste strutture di sistemi di videosorveglianza più efficaci per prevenire nuovi atti vandalici e garantire la salvaguardia di un patrimonio che unisce valore storico, turistico e identitario.

Nonostante il gesto, la comunità locale ribadisce la volontà di andare avanti. «È l’ennesimo atto contro monumenti che custodiscono la storia del nostro Gargano – conclude l’associazione – ma non abbiamo paura e non ci fermeremo».

