Casa Divina Provvidenza, Prosar: "a rischio 2000 dipendenti"

Foggia – LA Prosar di Foggia contro la gestione della sanità pubblica e privata in Capitanata. Da un lato i lavoratori delle strutture private, in quali: “non vedono adeguate le loro retribuzioni ormai da anni; non hanno prospettive di carriera (le normative regionali li ignorano); non hanno un contratto di lavoro a cui riferirsi con certezza; non hanno tutele certe sulla quantificazione dei carichi di lavoro; non hanno serenità e certezze sulla durata del loro posto di lavoro”.Tutto questo, mentre la Regione Puglia e AASSLL: “non adeguano tetti di spesa, rette e tariffe da anni; pagano con ritardo cronico; si inventano (sbagliando sistematicamente e costringendo i sindacati a continue pressioni per correggerli) regolamenti assurdi che non tengono assolutamente conto della realtà operativa territoriale e delle direttive e normative nazionali; permettono (e questo è assolutamente gravissimo. Qualcuno dovrà pure intervenire) che strutture sanitarie adottino contratti non del settore (che ricordiamo essere la sanità privata ed i contratti quelli sottoscritti da AIOP/ARIS) come impone la normativa, ma contratti collettivi meno onerosi che appartengono ad altri settori (socio-sanitario ad esempio) in barba alla retribuzione minima sufficiente prevista dall’art. 36 della Costituzione”.“Inoltre le stesse non fanno nulla, e si sottolinea nulla, per evitare una mobilità passiva che ha raggiunto la vertiginosa e vergognosa cifra di 178 milioni di euro grazie ad una dubbia programmazione ed organizzazione sanitaria. E mentre tutto questo si consuma nel silenzio più assordante dei nostri “eletti” di Capitanata, le strutture non sanno più a che Santo votarsi e annaspano producendo una mole di dati pazzeschi”.– Tra queste, “la storia della Casa Divina Provvidenza di Foggia e Biscegliecon una serie di promesse fatte e non mantenute ma anche con atti lasciati in sospeso, come se si trattasse della sorte del negozietto di alimentari sotto casa. Il PRO.SA.R. (Professioni Sanitarie delle Strutture di Riabilitazione) ha letto attentamente tutta la documentazione e la storia dei rapporti tra questa struttura sanitaria e l’ente Regione Puglia (compreso le AASSLL) e non vuole aggiungere nulla, ma proprio nulla”.I sindacati del PRO.SA.R. hanno deciso di promuovere una raccolta di firme di tutti i lavoratori che negli anni sono stati, e lo sono tutt’ora, “bistrattati, frustrati”. Il Prosar si augura che anche tutte le altre organizzazioni sindacali aderiscano all’iniziativa “e che i primi firmatari siano proprio i politici locali e la cosiddetta società civile ma ha chiesto ufficialmente l’intervento della Chiesa (visto anche l’elevato numero di lavoratori dipendenti e di strutture religiose presenti in provincia di Foggia) attraverso i Suoi più alti rappresentanti (Arcivescovi, Ordini ecc.) incluso Mons.Presidente della commissione della Conferenza Episcopale Italiana per i Problemi sociali e del Lavoro, Giustizia e Pace che è intervenuto pesantemente sulla FIAT contro il “famoso” licenziamento dei tre operai della FIOM”.– “Purtroppo, nel recente passato, i politici e le istituzioni preposte hanno attenzionato i problemi relativi alla sanità, in ritardo, quando ormai le frittate erano fatte. Per Casa Divina Provvidenza, come in passato, non lasceremo nulla di intentato, e sensibilizzeremo con tutti i nostri mezzi anche l’opinione pubblica, poiché è una realtà lavorativa di notevoli dimensioni e svolge, sul nostro territorio, un importante attività di assistenza rivolta ad un’utenza delicatissima”, ha detto in una nota il Commissario Territoriale della Prosar di FoggiaRedazione Stato