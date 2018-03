Di:

Mercato dell’auto: il declino continua ultima modifica: da

Roma – CONTINUA inesorabile il declino del mercato europeo dell’auto e ancor più quello di Fiat. Gli ultimi dati dell’Acea, l’associazione europea dei costruttori automobilistici, relativi al mese di febbraio dicono, infatti, che le immatricolazioni di auto nuove nell’Unione Europea sono scese del 9,7% rispetto allo stesso mese del 2011 per un totale di 888.878 unità, nonostante un giorno lavorativo in più. Il totale dei primi due mesi del 2012 vede così 1.858.066 immatricolazioni, l’ 8,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.A febbraio, informa l’Acea, la domanda di auto nuove è scesa in tutti i principali mercati, ad eccezione della Germania dove le registrazioni sono rimaste stabili. Per gli altri grandi mercati si va dal -2,1% della Spagna al -20,2% della Francia. Più modesto il calo del Regno Unito (-2,5%), mentre in Italia la discesa del mercato a febbraio è stata del 18,9%. Vendite quasi dimezzate, inoltre, nelle due economie in maggiore crisi, Grecia (-45,2% e appena 3.827 auto nuove vendute) e Portogallo (-48,4% e 6.932 immatricolazioni).A livello di marchi si conferma il primato del gruppo Volkswagen che pur perdendo il 2,6% con 211.018 immatricolazioni, vede la sua quota salire da 22 al 23,7%. Forti cali per tutti gli altri gruppi (Psa -16,8%), Renault (-24,0%), Ford (-7,9%), Gm (-13,8%) e Fiat (-16,7%). In salita solo Daimler (+4,2%) e i costruttori coreani (Hyundai +5,8% e Kia +30,8%). Più nel dettaglio, Fiat Group Automobiles ha immatricolato in Europa (27 Paesi Ue + Efta) 66.249 nuove vetture, segnando un calo del 16,5% rispetto alle 79.309 dello stesso mese del 2011. Nel gennaio scorso le vendite del Lingotto in Europa erano scese del 15,9% a 69.479 unità.Tuttavia, rispetto a gennaio 2012, quando la quota era scesa al 6,9%, si riscontra un aumento.Nel commentare il dato, Fiat, in una nota, punta il dito contro lo sciopero degli autotrasportatori: “Il risultato di Fiat-Chrysler è stato decisamente condizionato dallo sciopero in Italia dei servizi di autotrasporto vetture a mezzo bisarche che ha causato perdite di produzione e quindi di vendita di circa 20 mila unità, che sarà molto difficile recuperare nel corso dell`anno. I danni causati finora avranno un impatto negativo di circa il 10% sulle quote di mercato del mese di marzo in Italia e all’estero”.(Fonte RASSEGNA)