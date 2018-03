Casamassima, sequestrati 1,5 mln articoli pericolosi per consumatori

Di:

Casamassima – MILITARI del Comando provinciale guardia di finanza di(tenenza di), all’esito di autonoma attivita’ info-investigativa e nell’ambito di in piu’ vasto piano di interventi predisposti dal comando provinciale di, hanno proceduto al sequestro di circa n. 1.500.000 di articoli pericolosi (cosmetici, bigiotteria e prodotti di vario genere) non conformi alle normative comunitarie a tutela del consumatore.Tra i tanti prodotti sottoposti a sequestro vi sono anche supporti estetici, quali french per unghie e colle cosmetiche, che per il loro utilizzo (a diretto contatto con la pelle) possono essere dannosi per la salute. Il responsabile del punto vendita è stato segnalato alle competenti autorità per le violazioni di carattere penale e amministrativo.I provvedimenti adottati comportano, tra le altre sanzioni, la confisca e la distruzione del materiale sequestrato che e’ stato, quindi, estromesso dal circuito commerciale.Redazione Stato