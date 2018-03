(Ph: lospiffero@) iMMAGINE D'ARCHIVIO

Foggia. “La scadenza per la presentazione delle domande riferite all’Avviso n. 1/FSE/2018 della Sezione Formazione Professionale “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” è prorogata a venerdì 23 marzo, ore 14.00”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo. “Il provvedimento di proroga – comunica l’Assessore – sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del prossimo martedì 20 marzo, ma è utile anticipare la notizia al fine di permettere agli enti di formazione interessati di organizzarsi. La proroga, richiesta dagli enti, serve proprio a garantire la più ampia partecipazione all’Avviso e a superare qualche difficoltà tecnica che gli stessi hanno trovato nell’inserimento sulla piattaforma informatica dell’istanza di partecipazione”. “Voglio ricordare – ha concluso Leo – che, in questa prima fase, la Regione Puglia sta selezionando gli enti di formazione che erogheranno i corsi OSS, e che solo successivamente gli Enti di Formazione avvieranno la fase di selezione delle persone che vorranno frequentarlo”. Bando OSS, Leo “Prorogati termini per istanze enti formazione” ultima modifica: da

