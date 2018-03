Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

Foggia, 16 marzo 2018. Gli agenti della P.S. hanno arrestato ieri sera, a San Giovanni Rotondo, Francesco Scarale, classe 1970, e Michele Savino, classe 1978, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, quantificata in 40 grammi circa di cocaina. Per il solo Scarale si è configurata anche l’illecita detenzione ai fini di spaccio di 148 grammi circa di cocaina e 1 grammo di marijuana. L’arresto

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, gli agenti hanno notato una autovettura occupata da persone con fare particolarmente sospetto. Intimato l’alt dagli Agenti, i due malviventi arrestavano la loro marcia, cercando di disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino. Rinvenuta la droga, si decideva di effettuare ulteriori perquisizioni. All’interno del borsello di Scarale sono stati ritrovati dagli agenti 460 euro in contanti, 1 grammo di marijuana e un bilancio sporco di sostanza stupefacente. A seguito di perquisizione domiciliare, all’interno della camera da letto di Scarale, ben celata all’interno dell’armadio, venivano rinvenuti dagli Agenti 148 grammi circa di cocaina. I due malviventi, tradotti nel carcere di Foggia, sono attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Redazione StatoQuotidiano.it Cocaina, 2 arresti a San Giovanni Rotondo ultima modifica: da

