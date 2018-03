Droga, arrestato operatore ecologico a Cagnano Varano

Di:

Foggia. A Cagnano Varano, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto l’operatore ecologico 37enne Luigi Polignano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha consentito infatti ai Carabinieri di recuperare e sequestrare sei buste di cellophane contenenti complessivamente circa 350 grammi di marijuana, oltre alla somma contante di 830 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio, e a materiale vario per il confezionamento della droga, consistente in 2 bilancini di precisione, numerosi ritagli di cellophane e un coltello a serramanico con evidenti tracce di sostanza stupefacente. Il POLIGNONE, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia.

————–

A Ischitella, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e arrestato il 34enne cittadino rumeno Iliisi Ioan Vasile, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. L’uomo, ricercato poiché colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in Romania nel settembre del 2016, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia.