Foggia. sequestrato oltre 1 kg di hashish: 2 arresti

Foggia, 16 marzo 2018. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, in due distinte attività, hanno arrestato Casolaro Francesco Paolo, classe 1982, e Di Gianni Giuseppe, pregiudicato con precedenti specifici classe 1991, entrambi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella primissima mattinata, gli agenti della Mobile, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno a seguito di una perquisizione domiciliare hanno arrestato Giuseppe Di Gianni. Nonostante il tentativo del malvivente di eludere il controllo degli Agenti, lo stesso veniva immediatamente bloccato.

L’attività di polizia ha permesso di rinvenire 640 grammi circa di hashish, suddivise in più panette avvolte da cellophane. Da attenta e scrupolosa perquisizione, gli Agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto altresì materiale per il confezionamento( 1 bilancino, 1 grinder, svariate lame e taglierini intrise da sostanza stupefacente) e per la vendita al dettaglio, nonché una cospicua somma di denaro (812 euro circa). Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Atteso quanto rinvenuto, il malvivente è stato arrestato in flagranza.

Sempre nell’odierna giornata, l’attività svolta dalla Polizia di Stato ha permesso di arrestare Francesco Paolo Casolaro, trovato in possesso di 450 gr circa di hashish.

Di Gianni è stato associato nel carcere di Foggia, per Casolaro, tratto in arresto, sono scattati i domiciliari.

Entrambi sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.