“Maltrattamenti a bimbi”, condannata maestra di Manfredonia

Manfredonia, 16 marzo 2018. CON sentenza del 2 marzo 2018, Gup del Tribunale di Foggia dr. Zeno, è stata condannata a 1 anno e 8 mesi Maria Facciorusso, 61enne di Manfredonia, maestra di una scuola d’infanzia di un istituto comprensivo locale, accusata di “maltrattamenti di minori affidati per ragioni di istruzione”. La condanna segue l’accoglimento dell’istanza di patteggiamento presentata dall’avvocato Francesco Le Noci del Foro di Foggia.

Si ricorda come alcuni genitori delle vittime si erano costituiti parte civile nel procedimento. La misura di custodia cautelare era stata eseguita , il 10 giugno 2017 dagli agenti del Commissariato di Manfredonia.

In sede di interrogatorio di garanzia la donna aveva rigettato tutte le accuse

Si ricorda come l’interrogatorio di garanzia interessante la donna si è svolto il 13 giugno 2017, alla presenza del G.i.p. dr. Marco Giacomo Ferrucci (Pm la dr.ssa Simone) e del legale della 61enne. L’indagata non si era avvalsa della facoltà di non rispondere, “replicando a tutte le domande che le erano state poste per tentare di chiarire la propria posizione“.

La sostituzione della misura

Con provvedimento del 15 giugno 2017, il Gip Ferrucci aveva sostituto l’iniziale misura degli arresti domiciliari con la “misura intedittiva all’insegnamento in scuole pubbliche e private per un periodo di 6 mesi”. Si fa riferimento alla stessa misura inizialmente non applicata, utilizzata in seguito in sostituzione dei domiciliari. Il legale della donna avrebbe dovuto impugnare il provvedimento relativo all’interdizione, che in ogni modo ha spinto la difesa a rinunciare all’istanza da presentare al Riesame.

“Mai chiesta la perizia psichiatrica per la donna”

Si ricorda come, da atti, non è stata mai richiesta una perizia psichiatrica per la donna destinataria della misura cautelare.

Attualmente la donna è in pieno regime di libertà.-Revocata la sospensione dall’insegnamento.

