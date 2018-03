Monte Sant’Angelo, revocata interdittiva antimafia

Di:

Bari/Manfredonia, 15 marzo 2018. ”Per fondarsi il sospetto che un’impresa sia oggetto d’infiltrazione criminale ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia, ritiene non sufficiente, quale unico elemento, il rapporto di parentela fra le persone fisiche, coinvolte rispettivamente nell’attività economica implicante un rapporto con la P.A. e in fatti riconducibili ad attività criminali (..)”.

Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari – Sezione II – , ha accolto il ricorso interposto dalla ditta Antonia Palladino, alla quale il Comune di Monte Sant’Angelo aveva affidato il servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento in Contrada Chiancamasitto -Macchia – Frazione di Monte Sant’Angelo. In seguito all’invio di una informativa antimafia a carico della ditta affidataria, l’Ente contraente aveva proceduto alla risoluzione del contratto per la gestione del citato servizio.

Il ricorso

La donna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco DI SABATO e Michele DIONIGI, avverso il provvedimento ha interposto ricorso contro il Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia, il Comune di Monte Sant’Angelo – non costituito in giudizio -, per l’annullamento, in buona sostanza, della citata interdittiva antimafia e della determinazione gestionale n. 870 del 7/12/2017, a firma del Responsabile del Settore gestione del territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, recante risoluzione contrattuale del servizio.

L’interdittiva era stata adottata sulla scorta di alcune note del Comando provinciale Carabinieri di Foggia, della Questura di Foggia, della Guardia di Finanza di Foggia e della Direzione investigativa antimafia, nonché all’esito delle valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia.

La camera di consiglio si è svolta lo scorso 6 marzo 2018, alla presenza dei rispettivi legali delle parti.

Decisione alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza

I magistrati della Tribunale amministrativo regionale hanno ritenuto di poter decidere sul ricorso in esame “alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza, secondo la quale, per fondarsi il sospetto che un’impresa sia oggetto d’infiltrazione criminale ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia, ritiene non sufficiente, quale unico elemento, il rapporto di parentela fra le persone fisiche, coinvolte rispettivamente nell’attività economica implicante un rapporto con la P.A. e in fatti riconducibili ad attività criminali, non potendosi desumere, senz’altro riscontro,

che le normali frequentazioni fra due o più persone legate da vincoli di parentela comportino un coinvolgimento con l’ambiente criminale al quale una o più di esse appartengono”.

“Le verifiche si sono esaurite nella sola constatazione della parentela”

Il Tribunale amministrativo di Bari, accogliendo le eccezioni proposte dalla difesa ha sposato il principio secondo il quale le verifiche sarebbero dovute essere dirette ad accertare la sussistenza di elementi dai quali si possa evincere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, elementi che, però, nel caso esaminato sono mancati esaurendosi, i rilievi, nella sola constatazione

degli stessi rapporti di coniugio, parentali e di affinità già riferiti”.

Escluso qualsiasi collegamento con scioglimento Comune Monte Sant’Angelo

“Il provvedimento – continuano nella sentenza i magistrati del TAR – richiama altresì, a sostegno dell’informativa, il contesto sociale; il rapporto informativo insiste poi in particolare sulla situazione complessiva del comune di Monte Sant’Angelo. Negli atti non è però neppur approssimativamente indicato come le vicende delineate, compresa quella relativa allo scioglimento del consiglio comunale, si connettano con le attività” della signora Palladino.

Da qui, la decisione di accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento sia della “interdittiva antimafia” sia della determinazione gestionale n. 870 del 7 dicembre 2017, che si fonda sul provvedimento prefettizio, con la quale è stato dichiarato risolto il contratto stipulato dal Comune di Monte Sant’Angelo con la ricorrente.

