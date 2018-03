Il Papa a casa di Padre Pio. Castoro: San Giovanni Rotondo accoglie Francesco

Di:

Sulla tomba di Padre Pio, nella cripta di Santa Maria delle Grazie, il silenzio è rotto solo dal rumore delle monetine che i fedeli lasciano cadere al di là della grata. Sul pavimento anche biglietti scritti a mano con richieste di intercessioni e di grazie. E tutto intorno una ‘corona’ di uomini, donne, bambini. Chi si ferma a pregare pochi minuti, chi un tempo più lungo. Una ‘processione’ ininterrotta. Come sempre. Ma basta poco per capire che questo non è un giorno come gli altri.

Giorno di vigilia, giorno di attesa. Perché il pellegrino che sta per giungere è papa Francesco, terzo in ordine di tempo dopo Giovanni Paolo II nel 1987 e Benedetto XVI nel 2009.

fonte www.avvenire.it